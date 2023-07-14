工作人員遭水柱擊中！腦挫傷死亡 大阪WATERBOMB音樂節緊急取消
「WATERBOMB JAPAN 2023」音樂節原定將於本週末在大阪舉行，但今（14）日驚傳有工作人員在彩排整理場地時，遭到強力水柱擊中臉部，當場倒地失去意識，送醫後仍宣告不治。主辦單位也緊急發布聲明，取消在大阪的活動，所有已經購買門票的消費者將獲得全額退款。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《朝日新聞》報導，WATERBOMB音樂節於2015年首次在韓國舉行，活動特色就在於舞台上的表演者與台下觀眾互相射擊水槍，現場氣氛活躍，十分受到歡迎。沒想到今年首次在日本舉辦，就發生死亡事故。
死者是一位40歲的男性工作人員，從事舞台設備工作，當時他在查看水柱的噴射口，儘管沒有按下啟動鈕，但水柱仍不知為何噴發而出，擊中男子臉面，導致男子腦部挫傷，送醫後不治身亡。
據稱該水柱的噴射時速能夠達到120公里，主辦單位表示，對於發生死亡事故深感抱歉，會承擔責任，並設法讓意外不再發生。主辦單位也透露，這些水柱並不是以人員查看來進行檢查的，不明白那位工作人員為何要靠近。目前警方依業務過失致死的嫌疑進行調查，但詳細事故發生原因與經過，仍待後續進一步釐清。
WATERBOMB JAPAN音樂節除了原定本週末在大阪舉行，之後還要移師愛知與埼玉，目前還不知道後續的活動是否會繼續舉行。