中央擬推社宅「輪候制」 鄭文燦：確實不需要每個社宅都重新抽籤
營建署日前表示「社宅輪候制」及「多次落選加籤制」將納入下一屆興辦計畫研議，綠委呼籲內政部儘速修正社宅入住機制，落實居住正義，行政院副院長鄭文燦今（14）日表示，社宅數量正在增加，確實不需要每個社宅都重新抽籤，認同推動「輪候制」能讓中央及地方政府有更大的壓力，社宅要蓋得多一點、快一點、好一點。
記者李春台／桃園報導
鄭文燦今日視察桃園市龜山區文青國中小、八德國小新增建校舍工程時受訪做了以上回應，談及昨日行政院會通過青安貸款精進方案，鄭表示，這幾年房貸總價有所提升，從原本的平均值1千萬元以下，已經提升至約1千2百多萬元，總貸款平均值也到達9百多萬元，因此原本的青安貸款有必要上修。
鄭文燦指出，原本青安優惠是8百萬元，現提升為1千萬元，另外利息補貼1.5碼，以現在利率補貼後是1.775%，比公教人員2%左右的優惠貸款還要低，是目前各銀行當中最優惠的貸款;另外，貸款期限也從30年展延到40年，免繳本金的寬限期從3年延長到5年，希望降低自住、首購的貸款負擔。
鄭文燦說，此政策利息總補貼以3年為期的話，大概要75億元，其中25億元是由公股銀行吸收，50億元由住宅基金補助，希望能夠一方面導引房價下修、合理化，二方面降低房貸族的負擔。