全代會登場！賴清德要率民進黨打破「政黨輪替」魔咒　延續政權

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台灣告別威權時代邁入普選後，藍綠執政黨皆是執政8年進行政黨輪替，民進黨執政8年即將到尾聲，是否能延續執政，甚至邁入下個8年，綠營人士樂觀看待，認為一旦完成這項里程碑，將帶給台灣民主史跨時代意義，而賴清德會打破魔咒、承擔這項重任，引領台灣進入一個階段。
帶領「隊員」揮舞著黨旗，身為「TEAM TAIWAN」總舵手的賴清德，展現出領導者「必勝」氣勢，要凝聚黨內、團結對外，替2024祭出一支漂亮的全壘打、「贏德勝利」，同時完成國會過半目標。
攤開近日多份民調，賴清德的民調穩定領先，也讓綠營有信心繼續執政，但未來如何凝聚黨內、擴散社會支持度，已成賴要面對的首要課題。
綠營人士認為，以現在局勢發展來看，民進黨非常團結，在蔡英文執政邁入尾聲時刻，仍享有這麼高支持度，未因卸任進入「垃圾時間」，執政或有不足，也不可能做到讓所有民眾都滿意，政策不可能一步到位，卻不能否認8年來的有感執政，包含居住正義、能源及綠能政策等皆有所長進。
至於「後小英時代」，賴清德是否將成為綠營新共主，一名派系人士則說，民進黨派系林立，即便是蔡英文，也要面對黨內派系問題，相信賴清德會尊重民進黨文化、不會打破，不過，賴清德是民進黨總統參選人，今天的全代會將對外展現團結、支持賴清德決心。