88歲阿嬤出道當女優！高喊活到老學到老 拍成人片被配老男人氣壞
日本88歲小笠原裕子決定「活到老學到老」踏入成人界拍片！她受訪大方表示，起初對於進入AV產業很是抗拒，被說服了3年才決定試試，現在一年會固定推出1支作品，但體驗過特殊行業後，還是最喜歡過世的老公，小笠原裕子說：「他還是最棒的！」
記者陳雅蘭/綜合報導
小笠原裕子59歲的時候丈夫過世，她獨自經營小吃店，小笠原裕子有一名女性常客，她經常接AV片場的案子，女常客多次建議小笠原裕子當AV女優，邀約時間長達3年一直被拒絕，直到找了「熟女系廠牌（專門出長輩系列作品的片商）」旗下的工作人員到場說服，小笠原裕子終於點頭試試看。
小笠原裕子起初先參觀片場，她見到男優不是帥哥，氣憤表示：「如果不是帥哥我就不拍！」片商反問：「如果是帥哥就會拍嗎？」豈料10天後，片商真的為了小笠原裕子找到「帥哥男優」，小笠原裕子不得不答應拍片。
目前小笠原裕子出道邁入第7年，產量維持1年1支，即使她高齡出道，仍是自己開車到片場工作，她下工後會仔細欣賞自身作品，表示想學習許多技巧給大家看，但嘆息老公已不在。
問及踏入成人影業，孩子是否會反對？小笠原裕子表示女兒出嫁不常聯繫，兒子則覺得媽媽開心就好，「媽媽有精神、能活得長命百歲就好，想做什麼就去做。」小笠原裕子也比過去更加重視身體健康，定期做安檢。小笠原裕子也自我喊話，希望到了90歲，她依然能對這份工作充滿熱情與活力，保證會在AV女優的行業盡最大努力。