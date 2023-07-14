黃心穎偷吃人夫後復出！辦新歌見面會「僅來3粉絲」 尷尬畫面曝
香港女星黃心穎2019年4月和鄭秀文的老公許志安偷情被抓包，偷吃人夫的醜聞在當時引起一陣巨大風波，這起事件也讓兩人事業盪到谷底。如今許志安已逐漸在演藝圈復出，黃心穎近期也宣布以歌手身分回歸，昨（13）日還舉辦粉絲見面會，沒想到現場僅來了3名粉絲，尷尬畫面曝光後，立即引起網路熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
黃心穎在經歷醜聞事件之後，沉寂了4年時間，近期以歌手身分回歸演藝圈，並於昨日舉辦粉絲見面會。但根據港媒《香港01》報導，從見面會影片可見，現場僅來3名粉絲，其餘都是工作人員，且3名粉絲各舉「黃」、「心」、「穎」的單字名牌，臉上並沒有明顯的興奮表情，3人坐在一旁椅子上觀賞黃心穎演出，現場氣氛頗為尷尬。
黃心穎在今年2月宣布推出個人音樂品牌「SumThing」，並在YouTube頻道上傳2首全新單曲，分別為〈沙包〉及〈Crown Me〉，其中〈沙包〉的介紹欄中還寫著：「承受過無數次拳擊的沙包，不斷被揍得鼻青臉腫，因重擊而晃動，但她總是能夠重新回到最初的形狀，在未知的逆境中變得更強大，精神飽滿地等待下一次挑戰。」讓不少人聯想到她先前的偷情風波。