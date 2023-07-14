提升肝癌存活機率！　研究：立體放射手術合併一線標靶藥物效果佳

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立體放射手術合併一線標靶藥物 存活率較高常有臨床醫師困擾應如何擬訂治療決策：應是標靶藥物優先還是放射線優先？或是兩者同時並用？但若標靶藥物與放射線並用時，是否須減量？2023年全美癌症年會中，加拿大Dawson教授發表第三期立體放射手術合併一線標靶藥物與單純使用一線標靶藥物之臨床試驗追蹤結果，發現肝癌病人經過立體放射手術合併一線標靶藥物，其存活機率較單使用一線標靶藥物治療病人高；其他文獻亦指出，一線標靶藥物血中濃度越高，療效越好，但教授仍提醒應注意其毒性劑量。
提升血液中標靶藥物濃度 立體放射手術消融腫瘤基於上述研究與文獻，在擬定吳女士的治療方案時，亞東醫院放射腫瘤科謝忱希醫師選擇立體放射手術合併一線標靶藥物，預期性提升患者血液中一線標靶藥物濃度，同時透過立體放射手術增加局部腫瘤消融，大幅增加療效，目前吳女士的肝腫瘤消失，同時甲種胎兒蛋白亦從5,359降至正常值6.88，僅需定期至醫院回診持續追蹤身體狀態。
成人B、C型肝炎篩檢年齡放寬 早發現早治療謝忱希醫師也呼籲，肝癌是可怕的隱性殺手之一，據統計，台灣肝癌患者中，分別約有80%為B型肝炎、15%為C型肝炎引起。國民健康署自民國109/9/28起放寬成人B、C型肝炎篩檢年齡為45-79歲終身一次(原住民40-79歲)免費B、C型肝癌篩檢。建議患有肝炎病人定期抽血檢測肝生化值、甲種胎兒蛋白(AFP)與腹部超音波檢查，早期發現早期治療，守護肝健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58478
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