今日來講股／台積電法說將登場、蘇姿丰來台　AI超火還要追？

我是廣告 請繼續往下閱讀
容逸燊指出，有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos也表示，7月很有可能就是最後一次的升息，宣告美國升息循環可能告一段落，因此資金開始回流到新興市場以及亞洲股市，也帶動台股再往上創新高，尤其13日輝達股價又創歷史新高價，台股資金很明顯集中在AI領域，吸引當沖以及中長線投資人，他認為AI題材將推升台股指數下半年有機會往萬八前進做挑戰。
至於AI概念股近來超火，有沒有過熱的狀況？容逸燊表示，短線追高的投資人可能要稍微控制一下風險，設的停損要稍微短一些，像是緯創之前很明顯跳高缺口往上成為一個攻擊的態勢，來到116到118元，他認為這個價位如果沒有跌破的話，就代表仍然在一個強勢多方的走勢。而回顧過去航運類股爆紅時，「即便被列為處置股，但還是關不住！」，他認為這時候熱度壓不下來，其實就開始是一個警訊。
他提醒，AI股票現在進入籌碼戰與心理戰，尤其輝達股價日前才創高，緯創與廣達乖離率都非常大，如果做中長線的投資朋友最好等稍微拉回修正再進入，也許到10日線或10日線跟月線中間，再去做逢低承接。至於如果要做短線或當沖的，可能手腳就要快一點，指標當然還是看緯創與廣達，只要這兩檔股票持續強勢，資金還是會持續往AI板塊去跑，因為很明顯全球熱度都往AI去蹭，台股也是。
展望台股，容逸燊表示，現在看來7月美國應該還會再升息一碼，但這部分對股市影響已經淡化，新一周指數頂多下滑到16900點到17000點，差不多月線上下，而下半年蘋果新機，電子股來到旺季。新一周要觀察的是台積電法說會，只要不要太差還能穩住，對下半年展望不錯，台股萬七就會形成支撐，族群則可留意AI或網通與光通訊等次族群，尤其觀察網通與光通訊過去4到5年，每年大概都會有1到2個月的行情，今年也有機會，可以多留意。
容逸燊指出，金融類股也開始低檔轉強，去年踩到防疫保單的雷，今年慢慢壞帳打消，到現在還有很有相對低檔股可以多著墨。另外，超微執行長蘇姿丰將來台，媒體勢必追逐有很多新聞版面，尤其她會跟供應鏈見面，被外界視為是「固樁」，因為超微要跟輝達抗衡，且台積電供應鏈這兩天也有所表現，預料新一周題材還是會圍繞在AI上。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。