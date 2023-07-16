賴清德民調穩定領先！立委提名過程爭議不斷　綠憂國會過半有危機

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面對提名過程中紛擾，也使最後一波提名變得保守，民進黨最終提名、徵召69人。至於台北市第6選區，與社民黨台北市議員苗博雅合作、苗栗縣第2選區與無黨籍縣議員曾玟學合作，桃園市第6選區與金門縣也保留合作空間。
在立委參選人特色上，一名黨內人士認為本屆提名較為活潑、多元，有些更是民進黨過去從未接觸到的對象，有著互補效應。另有派系人士則認為，這次與許多不錯無黨籍人士合作，例如苗博雅、吳音寧、吳崢等，是展現團結、團結全台灣。
上述人士直言，在籌組民主大聯盟過程中，或許是人多好辦事，難免也會有犯錯，身為黨主席要概括承受，但團體作戰就是如此，會有各式各樣的隊友，重點是犯錯後如何調整腳步、重整旗鼓；民進黨過去在論文案上處理不好，處理「#MeToo」則已到極限，是超出社會合理的範疇，這也展現出賴清德決心，否則會被社會質疑是縱容。
賴清德選情相較穩定，但立委單獨過半、甚至維持本屆48席次（區域立委46席加原住民2席），綠營人士坦言有難度；以目前黨內整合現況仍有「卡關」狀況，包含台中劉櫂豪還未放棄參選，可能與賴坤成上演同室操戈戲碼；北市第二選區王世堅、何志偉初選殺得刀刀見骨；台灣基進吳欣岱「勸退」不下，堅持與高嘉瑜參選北市第四選區，可能使綠營票源分散。
此外，基隆選區部分，先是現任立委蔡適應退選，原先提名人張秉鈞又陷涉詐領助理費而退選，要守住該席要很努力；至於桃園、雲林、彰化等區，是選情相較穩定地區。