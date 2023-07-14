性平三法重懲處輕預防　專家憂本末倒置、恐更難開罰

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覃玉蓉對於提高罰則能遏止性騷擾，感到非常存疑，她說，許多性騷擾行為都是連續性、持續性，且受害者通常都不只一位，提出申訴後的處理很漫長，只要有哪個環節斷了，就不會到最後的開罰階段；性騷擾案件最難成立的原因就是舉證，擔憂加重裁罰，執法者會顧及比例原則，對證據的要求更嚴謹，讓案件更難成立並開罰。
對於修法草案明訂性騷擾管轄權，校園事件優先適用性平法，其次為工作職場的性工法，其餘社會形態則歸在性騷法處理。覃玉蓉認為，訂出優先順序，確實可以解決漏接的狀況，《性工法》也有擴大範圍，但還是要看實際上路是否能落實，若相關主管機關限縮解釋，即使修法也沒意義。
覃玉蓉說，修法應該更重視預防面，讓環境一開始就是友善的，而不是等事情發生後，才予以處理並重罰，有點「本末倒置」，怎麼讓事件不再繼續發生才是關鍵；針對教育訓練人才資料庫、調查人才資料庫、受害者需要的服務等，政府要更明確表明相關費用由誰來支付。
對於《性別平等教育法》增訂「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，也就是禁止師生戀。人本教育基金會執行長馮喬蘭予以肯定，她提到，先前接觸許多受害者是高中生的個案，因為具備性自主權，加害者會把權勢性侵，塑造成合意性交、與受害者有特出情感連結，造成性平調查上比較受限。
另外，馮喬蘭建議要納入吹哨者保護機制，許多個案的重要舉發人，同時也是通報義務人，礙於組織、上級壓力，沒有在案件發生的當下就通報，反而因為延遲通報，成為該案唯一受罰的人員，這會導致更多關鍵人員事後也不敢舉發，呼籲相關調查要審酌、衡量延遲責任，降低舉發人的憂慮門檻。
馮喬蘭指出，現行法令沒有規定性平案件是否要擴大調查，通常都是備受矚目的爭議個案，才會在民意壓力下，啟動擴大調查，但根據以往經驗，加害者不會只對一人出手，通常在召開記者會踢爆後，都會收到其他屆受害學生的舉發，因此，法令應該明訂原則上都要擴大調查，只訂定排外條款。
針對《性別平等教育法》修正草案，國教行動聯盟表示，基層學校普遍反映相關法律專業不足、外聘調查專業人員經費不足，提醒教育主管機關應重視並投注更多資源。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110