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百萬夜景煙火秀第一排！佳榮泰五股水碓首案吸睛

▲五股水碓重劃區為低密度別墅聚落，近期推出「新花開」新案主打二～三房超吸睛。（圖/NOWnews攝）
▲五股水碓重劃區為低密度別墅聚落，近期推出「新花開」新案主打二～三房超吸睛。（圖/NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

素有「小陽明」之稱的五股水碓重劃區，以低密度別墅聚落為主，兩側有茂密綠樹街道迎賓，還有水碓觀景公園休閒機能，午後看浪漫夕陽、夜間賞百萬夜景、眺望台北101煙火。隨著五泰輕軌拍板定案、政府力促產業升級，預期五股房價跟著產業晉級，比鄰「綠金」的新案自然也成為保值的不敗定律。

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大台北中心的五股交通四通八達，有中山高速公路、台64、65快速道路、捷運環狀線、機場捷運及五泰輕軌，近年來政府輔導下，在地產業積極轉型，此外，串連泰山、蘆洲、新莊、三重產業鏈、打造新五科技廊帶，可預期是下個新北產業熱區，吸引廠辦、自營商等進駐。

新五科廊帶的核心「水碓重劃區」，開發已逾二十年，與五股洲子洋高樓林立的景象不同，全區低密度、保留大面積的自然綠意，其中逾10公頃水碓觀景公園、採斜坡、分層設計、打造四季不同景觀面貌，並設自行車道、慢跑步道及森林步道，非常適合親子共遊、或是假日休閒好去處。

水碓最大的亮點除了水碓觀景公園之外，還有夏綠地環保藝術公園、準園休閒農產場等，整體氛圍清幽怡人，周圍機能完善，有美聯社、全家、郵局、公有零售市場等，驅車成泰路一段、工商路、明志路繁華商街，日常採買機能充足。

▲水碓週邊機能便利、鄰近五股公有零售市場、工商路熱鬧商街，日常採買不虞匱乏。（圖/記者攝）
▲水碓週邊機能便利、鄰近五股公有零售市場、工商路熱鬧商街，日常採買不虞匱乏。（圖/NOWnews攝）
▲▼水碓觀景公園佔地十公頃、可俯瞰雙北車流、遠眺台北101大樓。（圖/記者攝）
▲▼水碓觀景公園佔地十公頃、可俯瞰雙北車流、遠眺台北101大樓。（圖/NOWnews攝）
 
看好水碓怡人清幽的氛圍感，優質品牌建商佳榮泰在登林路「新花開」首案，取得綠建築銀級標章、採用耐震工法施作，超越現行法規標準，打造舒適又穩固的建築，預計施工地上9樓、地下3層、1~4房，主打2房（25~28坪）、3房（30~36坪），採雙向車道、全部坡道平面車位、預留電動車充電線架。

新花開專案副理陳泰宇表示，隨著新北第二行政中心發展、未來輕軌佈局利多，與新莊知識產業園區、新北產業園區雙核心帶動下，逐步落實擴大五股都市計畫，可預期帶來就業機會、人口進駐拉抬房市需求，成家首選之地，自然是親民房價的五股。

致力於營造溫暖氛圍的家，佳榮泰比起成本考量，首案「新花開」更關注結構舒適安全性，陳泰宇指出，「新花開」基地以筏式基礎結構系統，開挖深度達11.85米、連續壁灌入至18米，選用最高至5000磅高強度的混凝土磅數，勢必打造最穩固與舒適的好宅。

【佳榮泰新花開】15-36坪｜五股交流道3分鐘
貴賓專線：02-2291-5288
接待會館：新北市五股區登林路67號
個案官網: https://jrt-xinhuakai.com.tw/

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