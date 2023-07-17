摘星泡麵成台灣之光！網推這款神級泡麵 台韓實境節目都曾曝光
台灣人愛吃泡麵，各式口味層出不窮，但你有想過嗎？台灣泡麵成為名符其實的「台灣之光」，尤其是全台灣第一個有肉塊的泡麵「滿漢大餐」，經典風味蔥燒牛肉麵與麻辣鍋牛肉麵，更是風光於iTi國際風味絕佳評鑑中摘星，就連台灣的實境節目，都特地帶到韓國做為伴手禮。
生活中心/綜合報導
人氣節目《嗨!營業中2》新企劃特別到韓國交流學藝，節目中還把台灣經典泡麵一同帶到韓國出外景，其中主持人不忘熱情介紹，自己帶了全台灣第一個有肉塊的泡麵，並且親自為韓國老師沖泡泡麵，而第一次品嚐台灣泡麵的韓國老師，也對滿漢大餐的美味讚不絕口，老師還不忘現場教學韓國人最道地的泡麵吃法，就是將上蓋折三角，充當小碗使用，雙方熱情互動也為這次見習體驗，留下很好的台韓交流。
不少觀眾也大讚這集節目是飲食指南，紛紛留言要將經典泡麵作為出國的好點心與登山露營必備美食，而滿漢大餐的美味，不僅讓台灣節目帶出國門，就連韓國實境節目《美食瘋狂遠征隊》也出現它的身影，《美食瘋狂遠征隊》一行人在宿舍煮泡麵吃的樣子，讓不少人看了都想馬上衝去買一碗，節目中就連李連福主廚都不藏私地透露，自己每次來台灣時，必買必吃滿漢大餐。
從《美食瘋狂遠征隊》節目播出畫面可以看到，一行人一起泡泡麵時，李連福主廚還很專業的將料理包放在碗蓋上，他強調因為熱氣能使料理包加熱，讓醬汁中的油脂融化，使精華能完整倒出溶於湯中，讓泡麵吃起來更加美味，也因為台灣泡麵聲名遠播，讓不少人在觀看節目時，瞬間多了一份熟悉感，成了另類憑「食」力外交的台灣之光。