PLG／戴維斯戰功彪炳！職籃場上如「Bug」　今夏還入選亞運培訓隊

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過去和「黃金世代」一起在大大小小的國際賽上打出無數精采的戰役，戴維斯對台灣籃球進程的貢獻毋需多言。為了感念他的功績，PLG聯盟此前經過討論，確認他是「永久的本土球員」。
而在場上的表現，戴維斯雖然已不再巔峰，但在內線依然有很強的影響力，上一季出賽38場，場均10.3分8.6籃板1.1阻攻，兩分球命中率65%，三分球命中率32.6%。不少教練和GM在受訪時都直言他是「Bug級別」的存在，因為本土內線沒有幾個人能和他在對抗性上抗衡。
今年職籃球季結束後，戴維斯立刻和籃協秘書長李雲翔、副秘書長王志群商討參與中華隊的相關細節，表達加入國家隊的強烈意願，之後也入選杭州亞運培訓隊，期待為中華隊再次做出貢獻。
但如今他身陷場外爭議，而可能影響自己後續的球員生涯，因5月和前妻在派出所拉扯遭逮，當時新北國王也發出聲明，強調「本球團將持續提供戴維斯先生及其家人必要的協助，並促使戴維斯先生遵循法令規範及全力配合本事件所有的調查，以杜絕任何形式的家庭暴力發生，及積極協助戴維斯先生專注於籃球場上的表現。」
不過事件過了一個月，戴維斯還是以傷害罪被起訴，起訴書提到，桃園地方法院曾在今年4月24日核發暫時保護令，但戴維斯在檢訊時聲稱，沒有在案發前收到保護令、不知道保護令內容，這部分與警方偵訊內容及相關記錄表內容符合。
PLG聯盟近期受到一連串場外事件爭議，而重傷形象，如今戴維斯被爆出此事，後續聯盟和球團會決定如何處置，外界都很關注。