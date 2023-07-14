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PLG／戴維斯戰功彪炳！職籃場上如「Bug」　今夏還入選亞運培訓隊

▲戴維斯歸化後為台灣出賽大大小小的國際賽，為台灣籃球做出巨大貢獻。（圖／PLG提供）
▲戴維斯歸化後為台灣出賽大大小小的國際賽，為台灣籃球做出巨大貢獻。（圖／PLG提供）

運動中心/綜合報導

新北國王洋將戴維斯在5月時與前妻在派出所前發生拉扯，涉觸犯家暴令被逮、交保。桃園地檢署今（14）日依傷害罪嫌起訴戴維斯，這可能危及他的生涯，未來他是否能以球員身分活躍在場上，將是未知數。

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戴維斯於2013年07月09日，正式以《中華民國國籍法》的特殊功勳事由，歸化中華民國國籍成功，並放棄美國國籍，持有中華民國身分證與護照。從此，戴維斯唯一國籍為中華民國，而非雙重國籍，是法律效力上真正的中華民國國民，也是現行其他中華民國歸化外籍籃球員唯一放棄原國籍入籍中華民國的球員。

過去和「黃金世代」一起在大大小小的國際賽上打出無數精采的戰役，戴維斯對台灣籃球進程的貢獻毋需多言。為了感念他的功績，PLG聯盟此前經過討論，確認他是「永久的本土球員」。

而在場上的表現，戴維斯雖然已不再巔峰，但在內線依然有很強的影響力，上一季出賽38場，場均10.3分8.6籃板1.1阻攻，兩分球命中率65%，三分球命中率32.6%。不少教練和GM在受訪時都直言他是「Bug級別」的存在，因為本土內線沒有幾個人能和他在對抗性上抗衡。

今年職籃球季結束後，戴維斯立刻和籃協秘書長李雲翔、副秘書長王志群商討參與中華隊的相關細節，表達加入國家隊的強烈意願，之後也入選杭州亞運培訓隊，期待為中華隊再次做出貢獻。

但如今他身陷場外爭議，而可能影響自己後續的球員生涯，因5月和前妻在派出所拉扯遭逮，當時新北國王也發出聲明，強調「本球團將持續提供戴維斯先生及其家人必要的協助，並促使戴維斯先生遵循法令規範及全力配合本事件所有的調查，以杜絕任何形式的家庭暴力發生，及積極協助戴維斯先生專注於籃球場上的表現。」

不過事件過了一個月，戴維斯還是以傷害罪被起訴，起訴書提到，桃園地方法院曾在今年4月24日核發暫時保護令，但戴維斯在檢訊時聲稱，沒有在案發前收到保護令、不知道保護令內容，這部分與警方偵訊內容及相關記錄表內容符合。

PLG聯盟近期受到一連串場外事件爭議，而重傷形象，如今戴維斯被爆出此事，後續聯盟和球團會決定如何處置，外界都很關注。

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