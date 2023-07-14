宣明智兒子稱「侯友宜被朱立倫騙」　柯文哲嚇一跳不敢回嘴

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柯文哲在致詞時表示，吃飯時間吃飯就好，不需要注意什麼，認真工作、快樂過每一天，要大家先吃飯，之後並未接受媒體聯訪。
與柯文哲同桌的宣昶有在受訪時表示，宣明智支持藍白合、反貪腐、愛和平，光支持一個人是打不贏，媒體問支持鴻海集團創辦人郭台銘參選嗎？宣昶有說「郭董一定要支持藍白合，或是白藍合也不錯」、「我們一定要『擺爛』到底，所以支持藍白合」。
媒體問宣明智支持藍白合嗎？宣昶有說，「我爸爸一直在出手協助藍白合。」媒體追問會促成國民黨主席朱立論與柯文哲溝通會面嗎？宣昶有話鋒一轉說，侯友宜被某些人騙了，媒體問某些人是誰？宣昶有表示，「侯友宜被朱立倫騙。」
媒體詢問在旁吃飯的柯文哲是否覺得侯友宜被騙了？正在吃飯的柯文哲抬起頭來嚇了一跳，抓了一下頭沒有回答，柯文哲的幕僚隨即過來制止媒體追問，強調今天柯文哲沒有要接受訪問。
宣昶有之後代柯文哲回答說，老百姓心裡都認為侯友宜被朱立倫騙，時間到藍白合就會歸隊，不歸隊綠營會繼續執政。
民眾黨8月6日4週年黨慶，傳出要把台北市議員王世堅送柯文哲在台北市長任內的禮物拿出來賣，王世堅今日說，「把前任東西拿出來賣」，柯文哲會後離開是被問到王世堅心碎，柯僅簡單回說，「能賣的只有腳踏車而已。」