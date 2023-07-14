T1選秀／6隊只選7人！各隊陣容趨近飽和　年輕好手挑戰職籃門檻高

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在選秀會結束後，一些GM和教練表示，不無可能會在之後挑選一些落選的球員加入陣中，不過大部分皆認為球隊陣容已經接近飽和，若要再補強，挑選市場上有經驗、即戰力的自由球員的可能性更大。
讓人感到訝異的是，今年新加入的台新育樂球團，最終只選了張兆辰和簡賀宇兩人，對此總經理林祐廷表示，球隊陣容組建上已有規劃，也陸續接觸了6名自由球員，新賽季會以季後賽為目標。
聯盟祕書長張樹人受訪時坦言，聯盟球隊在陣容上趨近飽和，年輕球員需要發揮空間，或許在SBL等聯盟能得到更多機會，T1也祝福他們未來的發展能夠順利。
至於台新方面的問題，張樹人認為對方是很有規劃的球隊，任何操作都是按部就班，不擔心他們的戰力組成，「聯盟看得出來他們在各方面都有長期規劃，短期可能會遇到一些考驗，但相信他們深耕的決心。」
此前籃協祕書長李雲翔就曾定性SBL聯賽未來的角色是培養本土的年輕球員，並預言未來在職籃選秀中獲選的球員將會越來越少，「因為現在各隊已經逐漸飽和，SBL的存在就是讓他們還有舞台能去發揮。人才多，才能往上輸送。台灣大學每年的應屆畢業生中，甲一級的就至少有100人以上，但不可能所有人都能打職籃，而若SBL規模夠大，就能有一個很健康的籃壇生態。」