早上忙到像打仗！　營養師設計3種兒童快樂早餐

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國小學童蔬果攝取量不足3大原因，包括小孩挑食不愛吃蔬菜、生活忙碌，家長準備蔬果過程較麻煩，以及外食居多。前述原因讓家長最常準備的早餐為：西點麵包、吐司與三明治、中式包子饅頭與銀絲卷。
蔬果防癌原理：植化素八大生物效應攝食足量蔬果，不僅能抑制癌細胞，還能預防文明病，是預防各種疾病最健康的飲食方式。根據流行病學研究，蔬果中所含的「植化素」（phytochemicals），可用來對抗疾病，亦具有防癌、抗癌效果。世界衛生組織（WHO）建議，每人每天應攝取足量蔬果（400~800公克） ，不僅可預防癌症，同時還可以減少許多文明病的發生，包括痛風、心臟血管疾病、高血壓、動脈硬化、肥胖症、關節炎、便秘以及老化等。
- 增強免疫力
- 誘導癌細胞良性分化
- 抑制癌血管增生
- 促進癌細胞凋亡
- 抗氧化（抗自由基作用）
- 抑制癌細胞訊息的傳遞
- 植物類雌激素之拮抗作用
- 膳食纖維可降低腸道致癌物之影響
維持身體「快樂四力」 從早餐開始徐桂婷表示，「身體快樂指數」是由「順暢力、免疫力、舒活力與愉悅力」四力平均分數來構成，國小孩童整體在順暢力、舒活力表現較佳，免疫力分數表現則稍低。蔬果攝取量的多寡與身體快樂指數呈現高度正相關，每天吃水果的國小孩童當中，身體快樂四力及格比例高達96%。而在一天當中水果攝取的時機與身體快樂指數也有關，在「早餐」時段食用水果的孩童，身體快樂指數及格者比晚餐時段來得高出許多。
她進一步說明，其實多數孩子的蔬果量只差一點就達標。蔬果含有豐富的植化素、膳食纖維、維生素及礦物質，早餐加入蔬果對孩子有許多益處，除了促進消化機能幫助蛋白質消化，也可增加飽足感，避免多吃其他高熱量食物，也可穩定血糖、提升孩童活力及學習力。
- 順暢力
- 免疫力
- 舒活力
- 愉悅力
挑食、忙碌、外食族 吃足5蔬果有解方快樂放暑假，孩子營養不放假！營養師分享「快樂早餐組合」讓孩子活力成長。徐桂婷分別針對挑食族、忙碌族、外食族大方分享適合的「快樂早餐組合」，並說明幫助各族群建立健康飲食習慣的快樂早餐策略，輕鬆滿足早餐均衡營養的需求。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58502
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