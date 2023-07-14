派出所前與前妻拉扯　「護國神Q」遭起訴

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檢方指出，戴維斯複訊時，強調因為不滿前妻提出條件才在派出所發生口角，也坦承當時有與陳姓前妻發生拉扯，造成其左手背與右前臂抓傷之事實，但否認有違反保護令，因為他並未收到新北市林口警分局送達之民事暫時保護令，直到在青埔派出所會面與在桃檢附訊時，才知道有所謂的民事保護令。
陳姓前妻則指控戴維斯涉嫌違反保護令並對她造成傷害，並提出家暴驗傷診斷證明佐證，警方亦提供戴維斯在派出所前與陳姓前妻拉扯監視畫面截圖，新北地願亦提出2人於去年7月中旬離婚與夫妻剩餘財產分配事件等調查報告佐證。
檢方認為，戴維斯係觸犯刑法第277條第一項之傷害罪嫌，告訴人指被告涉嫌違反家暴令，但經查新北地院雖曾核發家暴令，告訴人一度撤銷聲請，但後來又二度提出聲請，桃園地院也於今年4月24日核發民事暫時保護令，但在5月13日戴維斯在林口警分局製作筆錄時，才被告知前妻聲請保護令，偵結依傷害罪嫌將戴維斯提起公訴。
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