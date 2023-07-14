籃球／台藝大進入後阿拉薩時代　新外籍生「萬金油」超全能

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洛比初來乍到，他說：「完全沒有適應的問題，我很喜歡球隊的環境。」
洛比在正規賽最後21.23秒投進追平3分球，助臺藝以83比83將比賽逼入延長賽，延長賽范智堯的3分打，臺藝追成88比88平手，接著輔大彭冠綸上籃沒進，洛比抓下籃板，鄭懷謙犯規，洛比兩罰俱中，時間還有22.96秒，輔大反攻，鄭懷謙與張傑程兩次3分球都沒進，輔大2分飲恨，2連勝後吞下首敗。
臺藝洛比砍進22分最高，范智堯也有11分，包括延長賽關鍵的追平3分打，輔大以莊博元22分最高，包括6個3分球。
國體與臺灣科大也戰得昏天暗地，國體靠著陳冠中最後3.92秒的中距離，以78比76氣走臺科，2連敗後奪下首勝，臺科3連敗。
原本陳冠中大三結束想提前參加職籃選秀，不過最後還是續留學校一年，原本穿著7號球衣，今天卻突然穿上11號球衣，他笑著說：「昨天忘了洗球衣，只好先借隊友的11號球衣，不過這兩件球衣應該都算我的，我大一穿過一年的11號球衣，因為當時學長蘇志誠穿7號球衣。」
陳冠中雖只得8分卻成了致勝功臣，臺科林子桓狂砍26分卻做白功。
菲律賓東方大學以86比59輕取醒吾科大，奪下3連勝，醒吾科大3連敗，東方大學Jack Cruz-Dumont 15分，包括3記3分球。
2023年輔仁盃新南向國際籃球邀請賽，明日續在輔仁大學中美堂進行第4天賽事，上午11點，臺灣科大對醒吾科大，中午12點40分，輔仁大學對國立體大，下午2點20分，同為3連勝的東方大學與臺灣藝大將正面對決，臺藝贏球就能提前封王，如果東方大學贏球，冠軍可能要到最後一天才會產生。