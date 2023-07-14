MLB／大谷翔平來道奇吧！前紅襪重砲老爹Ortiz突然大撒幣

籃球／台藝大進入後阿拉薩時代　新外籍生「萬金油」超全能

▲ 後阿拉薩時代的臺藝靠著新外籍生「萬金油」洛比的致勝兩罰取勝。（官方提供）
▲ 後阿拉薩時代的臺藝靠著新外籍生「萬金油」洛比的致勝兩罰取勝。（官方提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2023年輔仁盃新南向國際籃球邀請賽，今（14日）在輔仁大學中美堂的第3天賽事，好戲連連，特別是未嚐敗績的臺灣藝大與地主輔大對決，兩隊激戰到延長賽，後阿拉薩時代的臺藝靠著新外籍生「萬金油」洛比的致勝兩罰，90比88險勝，與菲律賓東方大學同以3連勝領先。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺藝前兩年禁區主力，外籍生中鋒阿拉薩已經投入ＰLG，在選秀會被新竹攻城獅選為狀元，進入後阿拉薩時代的臺藝，6月就找來澳洲前鋒洛比(暫譯，尚無中文名)(Phoenix Robey)，他雖然到球隊還不到1個月，不過融入球隊與台灣生活的速度超快，身高195公分與彈跳力不如阿拉薩，但能做的事更多，能投3分球能守能傳，連球隊賽後清潔工作都會主動幫忙，也搏來「萬金油」的綽號，因為球隊無論那裏出狀況，他都能幫忙。

洛比初來乍到，他說：「完全沒有適應的問題，我很喜歡球隊的環境。」

洛比在正規賽最後21.23秒投進追平3分球，助臺藝以83比83將比賽逼入延長賽，延長賽范智堯的3分打，臺藝追成88比88平手，接著輔大彭冠綸上籃沒進，洛比抓下籃板，鄭懷謙犯規，洛比兩罰俱中，時間還有22.96秒，輔大反攻，鄭懷謙與張傑程兩次3分球都沒進，輔大2分飲恨，2連勝後吞下首敗。

臺藝洛比砍進22分最高，范智堯也有11分，包括延長賽關鍵的追平3分打，輔大以莊博元22分最高，包括6個3分球。

國體與臺灣科大也戰得昏天暗地，國體靠著陳冠中最後3.92秒的中距離，以78比76氣走臺科，2連敗後奪下首勝，臺科3連敗。

原本陳冠中大三結束想提前參加職籃選秀，不過最後還是續留學校一年，原本穿著7號球衣，今天卻突然穿上11號球衣，他笑著說：「昨天忘了洗球衣，只好先借隊友的11號球衣，不過這兩件球衣應該都算我的，我大一穿過一年的11號球衣，因為當時學長蘇志誠穿7號球衣。」

陳冠中雖只得8分卻成了致勝功臣，臺科林子桓狂砍26分卻做白功。

菲律賓東方大學以86比59輕取醒吾科大，奪下3連勝，醒吾科大3連敗，東方大學Jack Cruz-Dumont 15分，包括3記3分球。

2023年輔仁盃新南向國際籃球邀請賽，明日續在輔仁大學中美堂進行第4天賽事，上午11點，臺灣科大對醒吾科大，中午12點40分，輔仁大學對國立體大，下午2點20分，同為3連勝的東方大學與臺灣藝大將正面對決，臺藝贏球就能提前封王，如果東方大學贏球，冠軍可能要到最後一天才會產生。

籃球／澎湖公益籃球營落幕　主播課程給職籃夢小朋友「第二選擇」

籃球／中華女籃U16亞錦賽狂勝敘利亞71分　彭郁臻轟準「大四喜」

籃球／澎湖偏鄉公益活動　體育署署長鄭世忠也出席、談籃球議題

影音／離島籃球營首度前進澎湖！林庭謙：想起愛上籃球的初衷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀