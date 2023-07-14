國外研究：智慧手錶可提前7年預測帕金森氏症！

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英國失智症研究所所長辛西婭桑德（Cynthia Sandor）博士表示，配戴智慧手錶可提供便宜且可靠的方法來識別早期帕金森氏症，有了這些結果，未來可以開發出有價值的篩檢工具來幫助早期發現帕金森氏症，「當這種篩檢方式可用時，這對研究、改善臨床試驗的招募以及臨床實驗都有影響，讓患者在未來的早期階段獲得治療」
帕金森氏症3大症狀帕金森氏症屬於不可逆疾病，無法治癒，通常出現症狀時，腦中許多多巴胺神經細胞已經受損死亡。但若能早期診斷，可透過藥物、運動治療與手術等方式來延緩疾病進程，維持患者的生活品質。
- 不自覺的搖晃或顫抖
- 動作緩慢
- 肌肉僵硬且不靈活
研究人員凱瑟琳皮爾（Kathryn Peall）博士表示，以智慧手機預測帕金森氏症準確度高，並且能將帕金森病與其他可能會影響動作的因素（例如年老或虛弱）區分開來，「我們比較了許多不同疾病的模型，包括其他類型的神經退行性疾病、關節炎和其他運動障礙等，這是使用英國人體生物資料庫收集資料的優勢。辨識出患有帕金森氏症的個案結果是截然不同的。」
研究團隊表示，希望這項技術未來可作為篩選工具，而且此研究對醫療領域的潛在重要意義在於，希望最終能夠找到減緩帕金森氏症進展的新療法。但目前這項研究仍需要更多測試，將研究成果與世界各地收集的數據進行比對，以檢驗其準確性。
原文出處：
Smart watches could detect Parkinson’s up to seven years before hallmark symptoms appear
Smartwatches may provide early Parkinson's diagnosis
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58501
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