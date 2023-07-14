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黎明重劃案沒收200億土地 地主：沒做錯事土地竟沒了

▲台中高分院判決黎明重劃案沒收9800坪抵費地，引發地主強烈不滿。（圖／民眾提供）
▲台中高分院判決黎明重劃案沒收9800坪抵費地，引發地主強烈不滿。（圖／民眾提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市黎明自辦市地重劃案爭議不斷，台中高分院５月將被告楊文欣等人，依違反商業會計法和偽造文書等罪判刑，同時沒收市值逾200億元的9800坪抵費地，引發地主不滿表示「難以接受」。地主聲稱，法官應該要被告吐出錢來，把土地還給地主，「哪有別人做錯事，卻要沒收我們財產的道理？」

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台中地方法院於2021年10月，針對台中市黎明自辦市地重劃案，認定前立委楊文欣等12人，虛增467名人頭地主，取得重劃會主導權，再虛增工程等費用13餘億元，詐取1萬2814坪抵費地，依背信等罪判刑。

今年5月30日，台中黎明重劃案二審宣判，台中高分院維持一審判決，以犯罪所得沒收市值高達200億元的土地，可說是創台灣司法史首例。判決書指出，被告因為虛增重劃費用，所以要沒收抵費地，並且是市政路邊最精華的『交六』用地。

黃姓地主表示，政府在自辦重劃案不出一毛錢，這些被沒收的土地，原本都是地主們參與重劃的土地；如果被告因虛增重劃費用需要沒收犯罪所得，法官應該要他們吐出錢來，把這些土地還給地主，「哪有別人做錯事，卻要沒收我們財產的道理。」

至於當初未簽同意書參加重劃的2%地主，因為在判決中認定是「受害人」，這些極少數地主也是本案告訴人，只有他們可能可以要求發還沒收的抵費地。2%地主只有數十人，卻可請求發還「98%同意參與重劃地主所貢獻出來、價值200億元的土地，豈不荒謬至極！」

反對重劃的黎明幼兒園園長林金連則表示，對於楊文欣等人二審被輕判，難以接受。財團取得重劃權，完全由重劃會主導，所有利益、權力掌握在財團手上，這些地主還有另外一半不同意重劃的地主，也算都是受害者。

部分法界人士認為，地主提供的抵費地都還在台中市政府名下，本來地主可以要求發還虛增的抵費地，平均每個地主可以分回近千萬元土地，現在因為法院判決沒收，地主的損失因此而確定，這樣沒收法制是否合於憲法，引發關注。

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