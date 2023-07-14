黎明重劃案沒收200億土地 地主：沒做錯事土地竟沒了

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今年5月30日，台中黎明重劃案二審宣判，台中高分院維持一審判決，以犯罪所得沒收市值高達200億元的土地，可說是創台灣司法史首例。判決書指出，被告因為虛增重劃費用，所以要沒收抵費地，並且是市政路邊最精華的『交六』用地。
黃姓地主表示，政府在自辦重劃案不出一毛錢，這些被沒收的土地，原本都是地主們參與重劃的土地；如果被告因虛增重劃費用需要沒收犯罪所得，法官應該要他們吐出錢來，把這些土地還給地主，「哪有別人做錯事，卻要沒收我們財產的道理。」
至於當初未簽同意書參加重劃的2%地主，因為在判決中認定是「受害人」，這些極少數地主也是本案告訴人，只有他們可能可以要求發還沒收的抵費地。2%地主只有數十人，卻可請求發還「98%同意參與重劃地主所貢獻出來、價值200億元的土地，豈不荒謬至極！」
反對重劃的黎明幼兒園園長林金連則表示，對於楊文欣等人二審被輕判，難以接受。財團取得重劃權，完全由重劃會主導，所有利益、權力掌握在財團手上，這些地主還有另外一半不同意重劃的地主，也算都是受害者。
部分法界人士認為，地主提供的抵費地都還在台中市政府名下，本來地主可以要求發還虛增的抵費地，平均每個地主可以分回近千萬元土地，現在因為法院判決沒收，地主的損失因此而確定，這樣沒收法制是否合於憲法，引發關注。