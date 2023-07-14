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郭鬼鬼承認有女兒「只想讓她安心成長」！祭出4大聲明道歉馮語婷

▲郭鬼鬼（左）與網紅馮語婷（右）交火後終於道歉，並提出4大聲明，也承認有親生女兒一事，「只想讓她安心成長。」（圖／翻攝臉書）
▲郭鬼鬼（左）與網紅馮語婷（右）交火後終於道歉，並提出4大聲明，也承認有親生女兒一事，「只想讓她安心成長。」（圖／翻攝臉書）

記者詹鎰睿/綜合報導

網紅郭鬼鬼近期與另一名網紅馮語婷隔空交火，從今年4月吵到現在，引發雙方粉絲關注。對此，郭鬼鬼終於發出聲明，正式向馮語婷以及其粉絲道歉，並列出4點聲明，其中更針對被馮語婷爆料有親生女兒一事，郭鬼鬼則回應：「我只想讓她在屬於她的時光安心成長！」

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郭鬼鬼在聲明提到：「在這邊，我想跟馮語婷說聲對不起，因為我的意氣用事造成她的不舒服，才會讓四月的戰火延燒到今天。」郭鬼鬼也一一對外流照、女兒、追蹤數、假髮做說明。

▲郭鬼鬼承認有女兒一事，並對網紅馮語婷道歉。（圖 ／郭鬼鬼臉書）
▲郭鬼鬼承認有女兒一事，並對網紅馮語婷道歉。（圖 ／郭鬼鬼臉書）
其中，郭鬼鬼針對被爆料女兒一事回應，「因為我本身家庭因素比較複雜，我不想讓任何人曝光成為第二個我，我只想讓她在屬於她的時光安心成長。」而在自己爸爸的方面，郭鬼鬼則表示，「我們一年多沒聯絡了，所以就不再贅述了。」

最後，郭鬼鬼寫到，「對不起，我最不擅長寫長篇文章，所以這篇文章是我敘述後，跟語婷共同修改討論後才發文，希望大家能接受一個全新的我。」更以「跳下懸崖」來形容寫這篇文章的勇氣，直呼：「在未來的日子裡不管是工作、家庭、社會，我都會努力成為一個溫暖的存在。最後，對不起，謝謝大家的鞭策。」

▲郭鬼鬼日前分享一張包緊緊的照片，卻遭到酸民怒罵「靠奶博版面！」（圖／翻攝自郭鬼鬼IG）
▲面對郭鬼鬼的道歉，網紅馮語婷也作出回應，表示自己已經原諒郭鬼鬼。（圖／翻攝自郭鬼鬼IG）
郭鬼鬼聲明全文：

我想跟語婷還有我的粉絲們說聲對不起
不該成為你們茶餘飯後的笑話
謝謝語婷這幾個月的督促
讓我一舉一動更加謹言慎行
也了解公眾人物給予的社會責任必須零失誤

我也想藉這次機會坦承一些事情
1、關於外流照：
減肥前的醜照片被外流並非我本意
畢竟誰會想要自己體態不理想時被看到

2、關於女兒：
因為我本身家庭因素比較複雜
我不想讓任何人曝光成為第二個我
我只想讓她在屬於她的時光安心成長
再談到我爸的部份，我們一年多沒聯絡了
所以就不再贅述了

3、關於追蹤數：
那時有使用機器人軟體
去國外一些社團發文增加追蹤
消失的數字確實被封號沒錯
但卻引來了一堆外國廣告帳號，
大家請勿嘗試
 
4、關於假髮：
因為減肥及壓力帶來的掉髮後遺症
所以我只能戴假髮來遮蓋
 
對不起，我最不擅長寫長篇文章
所以這篇文章是我敘述後
跟語婷共同修改討論後才發文
希望大家能接受一個全新的我
我用了跳下懸崖的勇氣發這篇文章
在未來的日子裡不管是工作、家庭、社會
我都會努力成為一個溫暖的存在
 
最後，對不起，謝謝大家的鞭策。

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