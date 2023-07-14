范少勳放閃郭雪芙！身體2部位被注意 承認「這互動很可愛」
節目《女人我最大》數位節目《玩美研究室》7月號策展封面人物由高顏值螢幕情侶郭雪芙與范少勳，完美詮釋夏日穿搭藝術，結果范少勳竟透露郭雪芙非常在意他的手和嘴唇，讓范少勳害羞表示，「覺得很可愛！」
記者詹鎰睿/綜合報導
由於這次的拍攝，是郭雪芙與范少勳繼演出《因為你如此耀眼》後再度合作。郭雪芙開心表示：「從拍完戲到現在，我們很長一段時間都沒有聯絡，但今天一起工作默契依舊，整體感覺也很自然，范少勳今天就走一種小鳥依人型的路線。」范少勳笑回：「我有試圖想要走很MAN的路線，像是一些壁咚的姿勢，但還是沒做到。」彼此都覺得一起工作最重要的就是開心自在。
回憶初次見到郭雪芙的印象，范少勳表示：「一開始以為她是個高冷的女生，但在開拍後才發現她其實是個非常照顧人的姐姐。」范少勳還透露拍攝《因為你如此耀眼》的同時正在拍攝另一部影集《模仿犯》，分別飾演甜寵劇男主角和情緒不穩定的冷血殺人犯，對范少勳而言，這種心理情緒的轉換是極大挑戰。
郭雪芙也回想當時對范少勳的感覺，她形容，范少勳的狀態很可怕、好像隨時都能殺人。而范少勳坦言，自己那段時間常處於負面情緒中，不僅影響心情還讓身形消瘦，反而是郭雪芙溫暖又很照顧人的個性，使整個劇組充滿笑聲和趣味，也讓他找回陽光的自己。
此外，范少勳還分享與郭雪芙相處時，有個小趣事讓他印象深刻：「拍戲時因為手太粗糙，雪芙會叫我擦護手霜。」結果郭雪芙聽完後大笑，「還有擦護唇膏！」范少勳接著說：「這些小細節連自己都沒注意過，第一次被這樣叮嚀，覺得這種互動很可愛。」