南海裁決7週年　菲律賓與美英等國強化安全合作

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菲國國防部指出，這是菲律賓和英國於2021年11月啟動「強化夥伴關係」及英國去年在馬尼拉部署常駐武官以來，兩國首度召開聯合防務委員會會議。
菲英兩國代表承諾致力於透過戰力建設和國防工業合作，發展強有力的雙邊防務關係。
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）在會後與英國駐菲大使波菲斯（Laure Beaufils）和英國國防部代表團會面，討論推動兩國在國防工業、高等教育、海事和網路安全等領域的合作。菲國國防部表示：「隨著英國努力在印太地區發揮建設性影響力，（菲英）雙方都期待深化接觸。」
菲律賓海軍和菲律賓國防學院分別於5日、6日與英國代表團開會，就區域海上挑戰與合作進行對話。
另外，義大利國防部次長迪克雷納戈（Matteo Perego di Cremnago）與義大利代表團11日拜會菲律賓國防部。
菲國國防部表示，菲律賓和義大利都期待強化雙邊防務夥伴關係。兩國代表指出，菲中南海爭議裁決出爐12日屆滿7週年，這項裁決「維護聯合國海洋法公約（UNCLOS）作為海洋法的首要地位，義大利和其他國家對此表達堅定支持」。
菲律賓、中國、台灣、越南等各方在南海存在主權爭議。海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。
鐵歐多洛指出，除了在獲取硬體軍事設備方面的合作，菲律賓和義大利也應制定防務合作框架，這將有助於為雙方因應未來安全挑戰奠定基礎，同時強化菲義兩國人員在海事領域和海洋法方面的能力。
菲國國防部表示，義大利海軍巡邏艦莫洛西尼號（Francesco Morosini）同時對馬尼拉進行4天友好訪問。莫洛西尼號是義大利海軍最先進的多功能近海巡邏艦之一，迪克雷納戈和莫洛西尼號訪問馬尼拉昭示「義大利與菲律賓建立更緊密關係的濃厚興趣」。
菲律賓國防部今天表示，美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）12日拜會菲國國防部，雙方重申將致力於透過精簡程序和確保達成菲美同盟戰略目標來維護兩國堅若磐石的關係。
鐵歐多洛和卡爾森也談到菲美同盟面臨的挑戰，表達雙方將聚焦於戰力建設、海上安全和網路安全等優先合作領域。（編輯：高照芬）1120714