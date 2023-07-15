新加坡交長涉貪遭調查　11日被捕後保釋

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今天稍早傳出新加坡上市公司旅店置業（Hotel Properties）執行董事王明星接獲貪污調查局發出的逮捕令，要求他提供與易華仁接觸的訊息。
新加坡「亞洲新聞台」（CNA）、「海峽時報」（The Straits Times）等媒體晚間報導，貪污調查局回應媒體詢問時表示，易華仁與王明星在同天被逮捕。
易華仁隨後交保獲釋；貪污調查局未透露保釋金額。
根據旅店置業發給新加坡交易所的聲明，77歲的王明星目前未面臨任何起訴，以新幣10萬元（約新台幣233萬元）保釋在外。
旅店置業表示，王明星已提供當局要求的資訊，但由於案件正在調查中，無法提供進一步細節。
貪污調查局一名發言人指出，作為保釋條件，當事人護照需被扣押，但保釋對象可提出出國請求，當局會根據個案進行評估。
發言人表示，貪污調查局同意王明星出國的請求，保釋金額也增加到新幣10萬元（約新台幣233萬元），他返星後必須向貪污調查局報到，並交出護照。
由於調查仍在進行中，貪污調查局並未提供進一步訊息。
據星媒報導，王明星是新加坡上市公司旅店置業的聯合創辦人，也被視為將F1大獎賽帶到新加坡的功臣；2007年，新加坡旅遊局與世界一級方程式賽車（F1）的管理機構國際汽車聯盟（FIA）簽約合作，王明星參與其中協商。易華仁則是長期負責F1新加坡大獎賽事務的部長。（編輯：周永捷）1120714