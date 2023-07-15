半導體女王／領軍AMD想摘NVIDIA王冠　蘇姿丰加入AI戰局

半導體女王／蘇姿丰「招牌大鑽戒」好吸睛　勉勵學子大膽築夢

▲超微執行長蘇姿丰每每發表會上，拿產品之外最吸睛的就是她手上的大鑽戒，再配上招牌銀色短髮與俐落褲裝，氣場十足！（圖／擷取自超微）
▲超微執行長蘇姿丰每每發表會上，拿產品之外最吸睛的就是她手上的大鑽戒，再配上招牌銀色短髮與俐落褲裝，氣場十足！（圖／擷取自超微）

記者許家禎／台北報導

輝達執行長黃仁勳之前來台掀起一陣「那個穿皮衣的男人」旋風，如今超微執行長蘇姿丰來台，話題也不遑多讓，每每發表會上，蘇姿丰手拿產品之外最吸睛的就是她手上的大鑽戒，再配上招牌銀色短髮與俐落褲裝，氣場十足！不過，事實上她接掌超微時，大家並不看好，但她提出「5%哲學」每天進步一點點，鼓勵團隊向前邁進，果然讓她帶領超微成功突圍，也因此她勉勵畢業生別小看自己、大膽築夢，相信自己有能力改變世界。

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ChatGPT再度掀起AI熱潮，讓超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）成為鎂光燈焦點，尤其在男性居多的半導體領域，她領軍超微「起死回生」巾幗不讓鬚眉，稱她為「半導體女王」一點也不為過。而每每看她出席公開活動或是產品發表會，舉手投足之間充滿個人魅力，吸引不少粉絲入坑。

在產品發表會上，蘇姿丰總是身穿俐落褲裝、腳踏高跟鞋從容入場，招牌All Back銀髮還有充滿自信的笑容，氣場十足讓人目不轉睛，而最讓人印象深刻的，莫過於她手拿產品時，隱約露出的閃光，原來她的超大鑽戒也一同入鏡超級吸睛，成為她個人魅力招牌亮點。

日前清大舉行畢業典禮時，蘇姿丰雖然沒有親自出席，但特地錄製影片勉勵畢業生，而這次她真的來到台灣，除了參加陽明交大頒授名譽博士學位典禮外，也會拜會台灣供應鏈廠商與出席AMD Innovation Day活動，屆時勢必將吸引許多粉絲想一睹女神風采。

其實在2019年，她就首度獲邀出席台北國際電腦展CEO Keynote演講造成轟動，現場擠爆、寸步難行，當時她站在舞台上，一口氣發表多項7奈米新處理器，溫柔又堅定的口條，讓產業界人士好驚豔。她當時還盛讚台灣是高速運算產業體系的中心，不管是OEM、ODM還是整體合作夥伴都是，超微很幸運能跟大家合作多年。

說起蘇姿丰的個性，其實受到父母的影響很深，父親蘇春槐常告訴她不要害怕跌倒，要勇於接受挑戰，因此當別人習慣窩在舒適圈時，她專挑難走的路走，因為順境時她已經做好準備，當機會來臨時就能毫不畏懼把危機變轉機，她接掌奄奄一息的超微起死回生、脫胎換骨就是一例。

當時面對岌岌可危的超微，她提出「5%哲學」，希望大家每次進步一點點，來鼓勵團隊持續前進，認為比起訂定高成長的50%，訂出5%的進步挑戰，對團隊反而比較有建設性。蘇姿丰一步步站穩腳步，從錯誤中學習且不畏失敗一戰再戰，終於讓超微擺脫虧損，市值也成功超車英特爾。

也因此蘇姿丰之前曾鼓勵清華畢業生不要小看自己，大膽築夢、努力打拚，真正去改變世界。她提到當她還是年輕的工程師時，一位導師就建議她要向難攻堅，不是走向難題，而是要跑向它！（Run towards problems. Not walk, but run！）面對越困難的問題，越有機會做出重大的正面影響，鼓勵青年學子抱持熱情，並相信自己有能力改變世界。

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