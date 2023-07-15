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校園爆「師對生」霸凌案！國立台灣海洋大學通報違失遭糾正

▲國立台灣海洋大學教授被爆長期霸凌研究生，監察院14日針對海大涉有二度通報違失，未維護學生權益，有師師相護之嫌，以及教育部監督不周，糾正國立台灣海洋大學、教育部。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.06）
▲國立台灣海洋大學教授被爆長期霸凌研究生，監察院14日針對海大涉有二度通報違失，未維護學生權益，有師師相護之嫌，以及教育部監督不周，糾正國立台灣海洋大學、教育部。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.06）

中央社

（中央社記者賴于榛台北14日電）國立台灣海洋大學教授被爆長期霸凌研究生，監察院14日針對海大涉有二度通報違失，未維護學生權益，有師師相護之嫌，以及教育部監督不周，糾正國立台灣海洋大學、教育部。

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監察委員賴鼎銘、王美玉、蕭自佑14日透過新聞稿指出，海大師對生霸凌案在民國109年3月12日就曾爆發，校方在同年3月16日知悉霸凌案，卻未依法進行校安通報；110年8月24日，海大秘書室再接獲同一案的霸凌檢舉，卻遲至當年9月7日才進行校安通報，也違反校園霸凌防制準則規定。

監委說，此案海大至少二度涉有通報違失，嚴重損及學生權益，斲傷學校清譽。

後續海大防制校園霸凌因應小組調查此案時，已認定師對生校園霸凌行為成立，依法提出處理建議移送。監委表示，小組原建議解聘且2年不得聘任為教師，後又減輕為解聘且1年不得聘任為教師，最終校教評會更以甲師教學與研究工作具相當貢獻，且獲頒校級教學優良教師獎等理由，將懲處減輕為停聘甲師2年。

監委說，此案結果經教育部二度退回重審，顯示該教評會認事用法不周，有違大學法及相關函釋規定，海大也核有疏失。

監委指出，海大針對陳訴事項未積極以對、輔導等配套措施不彰、輿情蒐處未周，校園霸凌因應小組疑組成不合法，且針對調查申請事宜有未善盡處理等應改正事項，皆有未當。

監委認為，此案除嚴重損及學生重大基本人權，更凸顯海大權責單位專業知能不足，有師師相護之嫌，溝通協調待檢討強化，作為實難謂符教育基本法意旨。

至於教育部，監委表示，教育部未依法定權責積極查明，監督作為不周，也核有重大疏失。針對上述，監察院教育及文化委員會13日通過賴鼎銘、王美玉、蕭自佑提案，糾正海洋大學及教育部。（編輯：楊蘭軒）

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