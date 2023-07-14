溫網／謝淑薇女雙超狂17連勝打進決賽！有機會蟬聯法網、溫網冠軍
2023溫布頓網球錦標賽女雙賽事，今（14）上演女雙四強賽，台灣女將謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）對決非種子的西班牙托莫（Sara Sorribes Tormo）／捷克布茲可娃（Marie Bouzkova），「台捷聯軍」以6:4、6:1輕鬆獲勝，不但連續2大滿貫賽挺進決賽，謝淑薇又創下大驚奇，溫網連續女雙跨季17連勝的超級紀錄，冠軍戰將遇到老搭檔比利時梅騰絲（Elise Mertens） ／澳洲亨特（Storm Hunter）組合。
記者吳政紘/綜合報導
謝淑薇在前一次溫網女雙連勝紀錄，已經是從2019年的溫網開始，沒想到一直到了2023年，她竟然可創造17連勝的大紀錄。
謝淑薇組合前一戰以7：6（7：5）、6 ：4 力退法國賈西亞 （Caroline Garcia ）／巴西史蒂芬妮（ Luisa Stefani ），此役打得輕鬆，‘拿下4個破發點，甚至8次保發，讓對手吃不消。
一開賽台捷組合就拿下3：0領先，雖然對方也一度追到4:4，但謝淑薇發揮冷靜特質，竟連趕2局，拿下首盤，第二盤開始，謝淑薇組合兩度破發，讓對手持大感吃不消，最後直接以6:1獲勝。
謝淑薇已三度溫網女雙封后，包括2019年攜手史崔可娃，「台捷聯軍」只差最後一步，就可以再度奪冠，謝淑薇也要爭取她生涯大滿貫賽女雙第8冠。