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實用技／iPhone 計算機變魔術　騙小孩、交朋友超實用！

▲iPhone 計算機可用來變變小魔術，拿來騙小孩、交朋友都超實用！（圖／攝影朱永強攝）
▲iPhone 計算機可用來變變小魔術，拿來騙小孩、交朋友都超實用！（圖／攝影朱永強攝）

記者周淑萍/綜合報導

iPhone 內建計算機是日常生活中很常用的小工具，拿直的是生活中最實用的加減乘除的四則運算，但你有發現，如果擺成橫式就可以進階科學計算機，另外如果計算到最後不慎手誤觸其他數字，iPhone計算機的刪除鍵在哪？其實不需要全部清除，只要一根手指頭就能刪除一個數字，宛如變魔術，但早早就寫在iPhone 使用手冊內。還有一個更像魔術的計算機運用，可以幫你輕鬆拿到對方的電話喔！

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第一招 計算機「左右滑」刪除

使用iPhone計算機計算，在一長串的數字家下來後，如果不小心最後一個數字按錯，通常都會很崩潰，認命按下C鍵清除，覺得又要重新再計算一次，但其實在iPhone使用手冊都有教，只要一根手指頭滑一下就會篩除一個數字，滑一次刪一個，滑兩次就刪兩個，拜託這一招學起來，人生沒有這麼多時間重來，不然用來騙小孩也超實用。

▲iPhone 計算機變魔術　騙小孩、交朋友超實用！（圖／攝影朱永強）
▲iPhone 計算機如果輸入的數字錯誤，在iPhone使用手冊有教，只要一根手指頭滑一下，就會篩除一個數字（圖／攝影朱永強）
第二招 用計算機要到對方電話號碼

靠實力單身的人，這一招學下來，準備要讓你靠計算機要到電話！先輸入自己的電話號碼後，運用小學生等級的先乘除後加減的四則運算，等待對方隨便按下一個數字後並按下「等號」鍵，就會出現天命之子也就是你的電話號碼，再請對方依照計算機顯示出來的電話號碼Call Out你就能拿有對方的電話號碼了！

步驟：

  1. 先把iPhone 計算機橫放，輸入自己的電話號碼，注意第一個數字「0」後面要加上「.」，從0.9開始往後輸入。
  2. 接著按下「+ 」「0」「×」「（」四個符號，就會隱藏剛剛的數字。
  3. 如果轉正後覺得反白的「乘號」讓你有點心虛，只要按一下「0」就會消失
  4. 請對方隨意輸入一個喜歡的數字後按下「等號」鍵，就會出現原先出入的數字
  5. 如果你的電話號碼尾數是0，記得溫馨提醒對方後面用0補上去就是一組電話號碼。
▲iPhone 計算機變魔術　騙小孩、交朋友超實用！（圖／攝影朱永強）
▲運用簡單的四則運算，可以讓計算機宛如在變魔術。（圖／攝影朱永強）

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