實用技／iPhone 計算機變魔術　騙小孩、交朋友超實用！

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使用iPhone計算機計算，在一長串的數字家下來後，如果不小心最後一個數字按錯，通常都會很崩潰，認命按下C鍵清除，覺得又要重新再計算一次，但其實在iPhone使用手冊都有教，只要一根手指頭滑一下就會篩除一個數字，滑一次刪一個，滑兩次就刪兩個，拜託這一招學起來，人生沒有這麼多時間重來，不然用來騙小孩也超實用。
第二招 用計算機要到對方電話號碼
靠實力單身的人，這一招學下來，準備要讓你靠計算機要到電話！先輸入自己的電話號碼後，運用小學生等級的先乘除後加減的四則運算，等待對方隨便按下一個數字後並按下「等號」鍵，就會出現天命之子也就是你的電話號碼，再請對方依照計算機顯示出來的電話號碼Call Out你就能拿有對方的電話號碼了！
步驟：
- 先把iPhone 計算機橫放，輸入自己的電話號碼，注意第一個數字「0」後面要加上「.」，從0.9開始往後輸入。
- 接著按下「+ 」「0」「×」「（」四個符號，就會隱藏剛剛的數字。
- 如果轉正後覺得反白的「乘號」讓你有點心虛，只要按一下「0」就會消失
- 請對方隨意輸入一個喜歡的數字後按下「等號」鍵，就會出現原先出入的數字
- 如果你的電話號碼尾數是0，記得溫馨提醒對方後面用0補上去就是一組電話號碼。