溫網／Djokovic好神！溫網34連勝直落三擊敗Sinner第9度挺進決賽
2023溫布頓網球公開賽「喬帥」Novak Djokovic（喬科維奇）以 6-3、6-4、7-6（4）擊敗義大利小將Jannik Sinner晉級到溫網決賽，這也是他在溫網的中心球場連續45勝，溫網34連勝，同時，Novak Djokovic也要挑戰他個人大滿貫賽的第24冠，持續堆高「喬帥障礙」，這也是他生涯第9次搶入溫網男單決賽。
記者吳政紘/綜合報導
Novak Djokovic在溫網上次落敗，已經要回溯2017年，當時他輸給Tomáš Berdych，不過球王就是球王，Novak Djokovic在隔年後，在溫網就從來沒有再輸過任何一場，創下34連勝的超級紀錄。
Novak Djokovic生涯已經35次打進大滿貫賽決賽，在這之前的紀錄保持者為美國女網好手Chris Evert。他賽後也稱讚Sinner，Djokovic說：「這是一場艱難的比賽，他可能有幾次破發機會，卻因為失誤被淘汰，但他已經證明他是新世代的領袖，並且很優秀，我喜歡他。」
36歲的Djokovic也說：「36歲就是新的26歲，我希望盡可能誠實地回饋這項運動、盡可能長時間比賽。」Djokovic已經拿下澳網、法網、若他可以拿下溫網、美網冠軍，就可拿下「年度大滿貫」，追平Rod Laver、Don Budge的超級紀錄。