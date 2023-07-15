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砸逾300億台幣！印度科技巨頭大力發展AI　培訓全球25萬名員工

▲印度知名跨國資訊公司「威普羅」（Wipro）宣布，未來3年內將投資10億美元（折合新台幣約308億），全力發展人工智能。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）
▲印度知名跨國資訊公司「威普羅」（Wipro）宣布，未來3年內將投資10億美元（折合新台幣約308億），全力發展人工智能。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

總部位於印度邦加羅爾的知名跨國資訊公司「威普羅」（Wipro）宣布，未來3年內將投資10億美元（折合新台幣約308億），全力發展人工智能，包含對遍布66個國家的25萬名員工進行相關技術培訓。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，Wipro是印度最大的外包公司之一，專門從事資訊諮詢服務，當前正值生成式AI（Generative AI）風靡全球，ChatGPT等應用程式廣為流行。威普羅首席執行長德拉波特（Thierry Delaporte）透過聲明表示，隨著生成式AI出現，預計所有行業都會發生「根本性轉變」。

因此，威普羅計劃在未來12個月內，舉辦有關AI基礎知識和應用研討會，繼續為員工提供更多培訓，並透露它正在開發一套軟體系統，將AI整合到內部所有平台和工具，並提供給客戶使用。

報導提到，有越來越多企業傾向使用AI來支持或取代由人類執行的任務，不過並不是所有企業，都會願意砸錢培訓員工學習使用AI。本週印度一間新創公司才因解僱90%的員工而上了當地頭條新聞，理由是公司已經建立起一套AI驅動的聊天機器人，處理客戶請求比一般員工還要快。

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