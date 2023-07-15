海巡少校撿屍性侵！被害女悲訴：這口氣忍不下去 賠70萬元換緩刑
2020年12月間，高雄一名陳姓海巡少校，見到女性友人小美（化名）PO出飲酒的社群動態，趁機約女方續攤，並趁小美醉酒之際帶回住處，不顧女方反抗後侵犯得逞，小美事後報警提告。案經法院審理，刑事部分，一、二審依強制性交罪，判處陳男有期徒刑5年；民事部分則須賠償70萬元。二審高雄高分院審酌陳男以70萬元與女方和解，改判2年徒刑、緩刑5年，期間保護管束，全案可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，2020年12月28日凌晨，陳男見到小美PO出飲酒動態，趁機約小美到別處續攤，之後小美不勝酒力，陳男遂趁機交女方帶回住處，連續2度性侵得逞。小美提告後，陳男辯稱2人係合意性交，且之前雙方互動就有曖昧等，事發之後2人還一起去買飲料，否認有性侵。
不過法官檢視雙方的對話紀錄，陳男於事後曾表示「對我的行為感到抱歉」、「妳願意讓我改過嗎」；小美也憤怒直問「這口氣真的吞不下去」、「你知道你的行為是性侵嗎」等。另外，監視器畫面也顯示出，小美當時確實已酒醉到需要人攙扶。因此法官認定確實有性侵行為，一、二審依強制性交罪，判處陳男有期徒刑5年，但高雄高分院審酌，陳男以70萬元與女方和解，從輕改判2年徒刑，緩刑5年。
※【NOWnews 今日新聞
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