全家霜淇淋買到隱藏版！「烏克蘭口味」眾眼睛全亮　限3天買1送1

假日身分證亮出來！對中「4、9」呱呱包10元　麥當勞五款買1送1

▲頂呱呱為配合49週年慶，特別推出超殺優惠活動，不僅多人餐優惠下殺71折，還有呱呱包10元活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂呱呱為配合49週年慶，特別推出超殺優惠活動，不僅多人餐優惠下殺71折，還有呱呱包10元活動。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

週末速食吃起來！頂呱呱為配合49週年慶，特別推出超殺優惠活動，不僅多人餐優惠下殺71折，民眾拿出身分證對中「4、9」任一碼的話，購買指定商品就能夠用10元加購呱呱包！另外，麥當勞五款買一送一也倒數最後4天；必勝客買1送2的活動也到17日結束，週末要吃一波速食的民眾不要錯過！

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🟡頂呱呱49週年慶！身分證對中號碼10元吃呱呱包

頂呱呱49週年大玩新主題「最頂潮台味」，特別推出多人歡享「速速叫重量餐」豐富份量，包含「原味炸雞x4+原味雞腿x2+呱呱包x2+阿勇雞塊x6地瓜薯條（小）x1+可樂瓶1.25L」，特價只要449元，下殺71折；另外，為了感謝始終一路支持的台灣忠實顧客們，只要國民身分證有號碼4或者9的，只要再購買超值套餐或生日餐（速速叫重量餐/明星三寶餐）出示證件，就能10元加購呱呱包乙顆喔！活動只到7月23日，愛吃呱呱包的民眾別錯過！

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▲頂呱呱推出49週年慶活動，民眾購買指定商品，亮出身分證就可以以10元加購呱呱包。（圖/頂呱呱提供）
🟡麥當勞五款買一送一！免費大麥克倒數三週

即日起至7月18日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「6NUG」，即享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)「買一送一」優惠（五擇一）；另外，夏季限定「得來速熟客券」也限期回歸！即日起至8月8日，於麥當勞得來速消費任何產品，即可獲得一張「熟客券」；集滿三張於下次消費可兌換「免費大麥克」乙個！

▲麥當勞回歸肯瓊醬，掀起速食雞塊醬料之亂！雞塊什麼沾醬最對味？開箱麥當勞5款沾醬，再搭配漢堡王、摩斯漢堡、繼光香香雞共4大速食醬料盤點試吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞回歸肯瓊醬，現在利用歡樂送服務，雞塊買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡親朋好友吃起來！必勝客買1送2倒數3天！

必勝客即日起至7月17日，不分平假日，全台必勝客門市（板橋車站店不適用），外帶「買1送2」！買1個13吋大比薩送2個9吋小比薩，最低只要555元，最多現省1256元。13吋大比薩有松露海鮮珍珠起司比薩、鐵板雙牛、和風章魚燒共15款經典口味；9吋小比薩則限定日式味噌鮭魚燒、財圓滾滾金干蝦比薩、燻雞絲磨菇、雙層美式臘腸、夏威夷、彩蔬鮮菇6款可選。

▲「香菜大腸蚵仔麵線大比薩」中西混搭還加了起司。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客即日起至7月17日，不分平假日，全台必勝客門市（板橋車站店不適用），外帶「買1送2」。（示意圖／記者蕭涵云攝）
🟡漢堡王優惠吃到月底！12款買一送一超佛

漢堡王「畢業狂歡優惠券」即日起至7月31日，爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一；薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！其中雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。

▲漢堡王最新「畢業狂歡優惠券」，6/1～7/31爽吃61天優惠。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王最新「畢業狂歡優惠券」，6/1至7/31爽吃61天優惠，高達12款買一送一優惠。（圖／漢堡王提供）

7月速食優惠懶人包／麥當勞5款買一送一　必勝客披薩「買1送2」

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