溫網／Alcaraz將和Djokovic爭冠 「間諜門」讓本次交手更有看頭
西班牙新生代球王Carlos Alcaraz在溫網男單四強戰以3個6:3擊敗俄羅斯好手Daniil Medvedev，晉級決賽與Novak Djokovic會師。這不但將決定冠軍誰屬，也關乎下一周ATP榜單上的排名，而且隨著「間諜門」事件的爆出，兩人的交手也將更有火花。
記者黃建霖/綜合報導
「這對我來說太夢幻了，能在這裡（中央球場）打四強戰、現在又晉級決賽，讓人難以置信。」Alcaraz說自己很享受這個美妙的時刻，也給予對手Medvedev高度的稱讚，「要結束這場比賽真的非常、非常困難，我必須非常、非常地專注。他（Medvedev）一直戰鬥到最後一個球，他是一位了不起的戰士，我必須在那個艱難的時刻展現出最好的自己，並且打出侵略性。始終做我自己，我認為這就是能贏下比賽的關鍵。」
談到再度和Djokovic交手，Alcaraz說他相信自己能夠擊敗前者，「自2013年以來，他在中央球場上還沒有輸過，所以這對我來說將是一個非常艱鉅的挑戰。自從我開始比賽以來，我就夢想著在這裡打決賽，與Novak的比賽更加特別。我沒有時間去害怕、疲倦。我會全力以赴。」
在昨天，Alcaraz的父親Carlos被英國媒體爆料拍攝Novak Djokovic的訓練內容和進行錄音，引起爭議。前者坦言爸爸確實可能有做這些事，但不認為這些資訊對自己有幫助，「我在每個平台上都能找到很多Djokovic的影片。我認為這對我來說不是一個優勢。」
而Djokovic本人則在溫網期間接受塞爾維亞媒體採訪時，痛斥自己在訓練中缺乏隱私，「目前的情況是我們在訓練中沒有隱私可言，儘管有時我希望有更多的私人空間。實際情況是我在訓練中沒能完全放鬆，因為你知道你的競爭對手就在那裡，你知道每個人都在關注著你正在做的事情。」