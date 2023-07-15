CBA／林彥廷成選秀「探花」！被北京控股選中 台將史上第9人
CBA聯賽今（15）進行第9屆的選秀大會，握有首輪第一和第三順位選秀權的北京控股紫禁勇士籃球俱樂部，最終選擇陳國豪當狀元，而台灣好手林彥廷則成為當屆探花，後者也是繼馬建豪之後、台灣又一位以選秀球員身份加入CBA聯賽的球員。
記者黃建霖/綜合報導
22歲的林彥廷身高183公分，曾就讀能仁家商和政治大學，在場上可以打多個位置，身材壯碩、體能十分出色。此前他本人在上節目時表示，他認為其實在哪個聯盟打球並不是最重要的，自己比較在乎在哪裡能得到較多的發揮空間。最終他沒有投入台灣職籃，而是選擇去CBA打球。
在選秀大會開始之前，就有中國媒體爆料，北控將用狀元籤和探花籤的分別選擇來自廣東工業大學的內線陳國豪和來自台灣的後衛林彥廷，最終也確實就是這個結果。其他順位方面，四川隊用首輪第二順位（榜眼籤）選中清華大學方佳晨，第四順位天津選中廈門大學杜伯超，第五順位福建隊選中來自清華大學的鄒陽。
台灣曾經加入CBA球隊的球員有：鄭志龍（前身甲A聯賽）、顏行書、王信凱、孫煥博、楊玉明、林志傑、陳信安、許皓程、李學林、林冠綸、曾文鼎、吳岱豪、洪志善、楊敬敏、蘇翊傑、簡浩、張宗憲、田壘、陳世念劉錚、陳世杰、胡瓏貿、陳盈駿、周儀翔、林韋翰、吳永盛、楊盛硯、林庭謙、馬建豪。
胡瓏貿是台灣首位透過選秀進入中國CBA的球員，林彥廷則是第9名透過選秀進入的球員。本屆CBA選秀報名者有71人，24人到場。