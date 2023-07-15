遭指是李玟老公小三！美胸女星崔碧珈解釋：合照只是禮貌
動感天后李玟（CoCo）月初不敵憂鬱症輕生過世，享年48歲，外傳加拿大籍富商老公Bruce多次偷吃年輕女性，香港美胸女神崔碧珈5月中與Bruce的合照被翻出，遭懷疑是第三者，無端捲入風波的她，澄清跟男方根本不熟，「合照只是出於禮貌」。
記者楊穎軒／綜合報導
據港媒《東網》報導，大陸網友PO出崔碧珈和Bruce於公開活動的合照，質疑崔碧珈是介入李玟婚姻的小三，崔碧珈本人解釋，當天是應Bruce公司的高層邀請出席一場慈善活動，自己跟Bruce不熟，甚至不知道他是李玟的老公，兩人只在幾次私人聚會見過，每次都是一大票人，她的同事也在場，「當日合照只是出於禮貌，相片中也不是只有我們兩個」。
李玟的密友、大陸音樂製作人孫僑志透露，李玟去年夏天告知自己生病了，當時只有孫僑志和李玟大姊李秋林知道，李玟還叮嚀孫僑志答應她要保守祕密，面對摯友猝逝，孫僑志對李玟說：「這是妳的選擇，我只能接受，妳的意志和精神我會傳承下去，答應妳的事情我會做到，用盡一生...有朝一日等到我的靈魂也解脫了，我們天上見，到時我再找妳算帳，照顧好自己」。
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