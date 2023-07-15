4大超商週末優惠！全家霜淇淋、7-11咖啡買1送1　寄杯美式買7送7

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7-11至7月16日前門市系列消費/繳費/EC寄取當筆加價購，大杯精品美式、特大杯美式、卡布奇諾同品項買1送1，原價60的特大杯美式咖啡，加上自帶杯折扣只要25元爽喝；而黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶任選第2杯10元（原價60元），搭配自帶杯折扣，平均單杯只要30元開喝，優格好多青茶也有第2杯10元優惠（原價60元）。
📍APP美式咖啡買11送11
16日前行動隨時取則推出以下優惠，包括美式買11送11、濃粹拿鐵買11送7，除了可寄杯之外，同品項、同規格及同價位可冰熱互換。
◾濃萃美式咖啡買11送11（每日限量1.5萬組）
◾濃萃拿鐵咖啡買11送7（限量10萬組）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選18杯711元（限量5萬組）
◾經典純奶茶／四季春純奶青任選22杯711元（限量5萬組）
◾大杯精品美式／大杯精品拿鐵任選10杯711元（限量5萬組）
🟡全家霜淇淋、氣泡美式買1送1
全家霜淇淋買1送1又來了，14日至16日限定優惠，凡使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋（口味不限）買1送1，還有不限支付方式，特大杯冰西西里氣泡美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，冰熱不限，假日出遊先來點咖啡因提提神。
門市消暑飲品、雪糕也有優惠，FMC野莓美姬飲/水沏玄米茶、茶尋味-新日式綠茶/臺灣春茶、紅豆牛奶糖雪糕，都於7月14日至7月16日享買1送1優惠。
🟡萊爾富美式買7送7可寄杯
萊爾富即起至25日前，會員APP隨買零取限定，購買特大杯冰美式買7送7、特大杯冰拿鐵買7送4，可跨店取、分次領超方便。
🟡OK超商現調鮮奶茶35元
即起至26日前，OK超商不限金額消費/繳費/取貨，即可用35元加購「醇奶茶」、49元加購「仲夏水果茶」，別忘了搭配自帶杯折扣在減5元，換算後醇奶茶只要30元開喝，絕對是最佛系價格就能喝到的現調鮮奶茶，迎接炎炎夏日，最適合來一杯消消暑氣。