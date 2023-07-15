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什麼是 PERMA 呢？
根據心理學家 Seligman 的說法， PERMA 不是理論，而應該被視為幸福感的框架，他也指出，通過追求五個元素，可以積極地發展幸福感這些要素可以幫助我們提升生活品質，增加自我實現感和幸福感：
- Positive emotions 正向情緒
在當下體驗到快樂、喜悅、愛、感恩等情緒。這種情緒可以提高我們的心理健康，減少壓力和負面情緒。可以通過培養正面思考、感恩日記、冥想等方式來增加正向情緒，在工作中尋找樂趣，並與親友、同事分享快樂的時刻。
- Engagement 參與
在生活中從事活動時高度專注、全神貫注或體驗到心流狀態。這種狀態可以讓我們享受當下，忘卻時間和困擾，提高自信和成就感。人們可以通過找到自己的興趣愛好、設定合適的目標、挑戰自我等方式來增加參與，在職場中專注於工作，並設定目標以達到成就感。
- Relationships 人際關係
擁有建立和維護正面、互惠關係的能力，這種關係以愛和欣賞的體驗為特徵，可以給我們帶來支持、安全感、歸屬感和快樂。我們可以通過主動聯繫親友、表達關心和感激、分享喜怒哀樂等方式來增加人際關係，在職場中與同事建立良好的關係，並在工作中互相支持。
- Meaning 意義
體驗到自我以外的事物，或者服務於更大的目標，讓我們感到有價值、有責任、有貢獻，通過發現自己的價值觀、參與志願服務、加入社區或團體等方式來增加意義感。在職場中尋找工作中的意義，並將其與個人價值觀相匹配。
- Accomplishment 成就
在特定的興趣領域中經驗到對自己的掌握感，或者實現重要或具有挑戰性的生活 / 工作目標，這種經驗可以讓我們感到自豪、自信、自強。通過設定具體可行的目標、追求卓越而不是完美、慶祝每一步的進展等方式來增加成就感。
這些元素個別來看，在預測幸福感方面具有很高的預測能力，並且在工作相關背景下，與工作表現有很強的關聯性，也為進一步的理論：「PERMA+4」提供了堅實的基礎。
工作與幸福感：PERMA+4 框架
Seligman 鼓勵科學界尋找可能增強或加強 PERMA 框架的其他組成，發掘關於 PERMA 的個別元素與其他形式的幸福感之間的關係，這種方法可以作為建立工作相關幸福感和可持續工作表現的基礎。心理學界發現了 4 個額外的要素解釋工作相關幸福感和工作表現的相關性，包括：
- 健康身體
是幸福感和心理健康最基本的組成部分之一，良好的身體健康是緩解心理障礙發生的重要要素，並且對心理幸福感至關重要。
- 心態
相信通過努力和練習可以發展才能的人（即擁有成長心態）通常比那些認為自己的才能是固有或不可改變的人（即擁有固定心態）有更高的幸福感和工作績效。
- 工作環境
一天當中超過三分之一的時間都在工作或從事與工作相關的活動，物理工作環境足以對身體健康和幸福感產生重大影響。
- 經濟保障
個人對於做出明智的財務決策並對財務事務施加控制（包括收入、儲蓄和支出平衡）對幸福感的影響密切相關。
透過將這四個因素納入原始的 PERMA 框架，誕生了一種新的工作相關幸福感和工作表現的整全方法：「PERMA+4」，雖然研究仍處於起步階段，但未來幾年將出現新一波的研究浪潮。
參考文獻：PERMA+4: A Framework for Work-Related Wellbeing, Performance and Positive Organizational Psychology 2.0
文／邱子丹、圖／楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 工作績效和幸福感該如何平衡？掌握正向心理學幸福 5 元素「PERMA」幫你打造快樂職場！