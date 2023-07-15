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豪華假日早餐！超厚培根、漢堡排爽吃　調酒佐威靈頓牛排Chill爆

▲台中七期豪宅區當中的Chill Play去憂不累餐酒館，今（15）日起在每個週末及假日都將推出期間限定的精緻早午餐「Chill Chill Brunch」活動。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台中七期豪宅區當中的Chill Play去憂不累餐酒館，今（15）日起在每個週末及假日都將推出期間限定的精緻早午餐「Chill Chill Brunch」活動。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

座落在台中七期豪宅區當中的Chill Play去憂不累餐酒館，因為裝潢華麗吸睛，餐點也具有水準，成為人氣餐廳，今（15）日起在每個週末及假日都將推出期間限定的精緻早午餐「Chill Chill Brunch」活動，客單價訂在屬中高價位的5、600元之間，挑戰台中市場接受度。而若要講超狂早餐，君品酒店內的雲軒西餐廳自助早餐，匯集全台5家早餐老店，總計共「250歲」，包含萬華百年老店「兩喜號」魷魚焿米粉等共計10款，都是最「台」最Chill的早餐。

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Chill Play去憂不累餐酒館位在台中七期豪宅群區域當中的4樓，裝潢華麗、優雅，因為採光佳，一早撒落的陽光令人感到放鬆愜意。Chill Chill Brunch系列的主廚Austin曾就任雲品、涵碧樓等五星級酒店餐廳，以及日月千禧飯店及大溪威斯汀主廚，資歷豐厚，對於選料也講究。

▲Chill Play去憂不累餐酒館的裝潢華麗典雅，成為台中七期的人氣餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Chill Play去憂不累餐酒館的裝潢華麗典雅，成為台中七期的人氣餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）
例如招牌的「Chill Chill滿足大拼盤」裡的焦糖厚培根，Austin特別選用厚達一公分的培根，煎香後又加上焦糖並灑杏仁角，鹹中帶甜又帶有堅果香。一旁用料還有匈牙利香腸、手打牛肉漢堡排、炒菇、薯塊、酪梨、南瓜、燻鮭魚、生菜、酸種麵包與自製希臘優格、焦糖布蕾等，有趣的是，其中的炒蛋還特地以麻油來製作，有獨特清香也添了些台灣人倍感親切的風味。整套餐用料豐盛，甚至建議可兩人共食。

▲「Chill Chill滿足大拼盤」裡有焦糖厚培根、手打漢堡排與豐富好料，大份量甚至可兩人共食。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「Chill Chill滿足大拼盤」裡有焦糖厚培根、手打漢堡排與豐富好料，大份量甚至可兩人共食。（圖／記者葉盛耀攝）
Chill Play的主理人Alllen也特別提到手打牛肉漢堡排，為了達到他想要的絕佳口感，他自購絞肉機來處理牛絞肉，堅持牛胸瘦肉和肥肉要以不同的孔洞分開處理，之後再加以混合。此外，漢堡絞肉中加了漢堡肉常用到的少量麵包粉與牛奶之外，裡頭還有花椒油，多了點香氣與微微辛麻滋味，更能解肉膩，而以此超過3公分厚度漢堡排而做成的「手打牛肉漢堡」，配料還有生菜、牛番茄、酸黃瓜，大口咬下鮮爽多汁，比起一般美墨漢堡更添了分清爽且順口。

▲「手打牛肉漢堡」裡有厚實又多汁的牛肉漢堡排，滋味偏清爽不膩口。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「手打牛肉漢堡」裡有厚實又多汁的牛肉漢堡排，滋味偏清爽不膩口。（圖／記者葉盛耀攝）
除了大份量的早餐，Alllen也提到，原本於晚餐熱賣的「去憂威靈頓牛排」，在早餐也吃得到，但是因為製作工序繁雜，每天限量。

▲原本於晚餐熱賣的「去憂威靈頓牛排」，在假日的早餐時段也限量推出。（圖／Chill Play去憂不累餐酒館提供）
▲原本於晚餐熱賣的「去憂威靈頓牛排」，在假日的早餐時段也限量推出。（圖／Chill Play去憂不累餐酒館提供）
至於飲品部分，除了常見的咖啡、氣泡飲料之外，這裡還有搭配果汁做出的輕調酒，選用了紅酒、白酒、葡萄柚風味的氣泡酒，以及一款花香濃郁的白啤酒，調製出4款全新調酒，酒精濃度很低且飽含果汁交融的芳香，訴求一早的早餐時刻，就能放鬆紓壓。

▲早餐時段除了常見的咖啡、氣泡飲料之外，這裡還有搭配果汁做出的輕調酒。（圖／記者葉盛耀攝）
▲早餐時段除了常見的咖啡、氣泡飲料之外，這裡還有搭配果汁做出的輕調酒。（圖／記者葉盛耀攝）
說到最狂早餐，就不能不提君品酒店內的雲軒西餐廳自助早餐，以「Gau-Tsa 敖早」主題主打原汁原味的台式滋味，邀請名店以店中店進駐飯店早餐檯。5家台式早餐店直接進駐，包括：三重60年老字號「正義豆漿店」的燒餅油條、鹹豆漿、冰及熱的豆漿、米漿；眷村老味「永和周家麵」的涼麵；萬華百年老店「兩喜號」魷魚焿米粉；台南米其林必比登名店「府城食府」芋籤粿以及高雄40多年武廟排隊店「雙豪油飯」花生一口粽。

5家早餐老店，總計共「250歲」，推出10款最「台」的早餐。另外還有多達20多種新鮮蔬菜的繽紛沙拉吧，肉質軟嫩、湯頭鮮美的自助現燙牛肉湯，以及現點現做的半熟蛋、歐姆蛋等。

▲台灣南北5家店齡加總近250歲的台式早餐名店，進駐君品酒店的雲軒西餐廳自助式早餐，期間限定共10道老味道早餐。（圖／君品酒店提供）
▲台灣南北5家店齡加總近250歲的台式早餐名店，進駐君品酒店的雲軒西餐廳自助式早餐，期間限定共10道老味道早餐。（圖／君品酒店提供）
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