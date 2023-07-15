CBA／林彥廷對岸當「探花」　下一步將先返台訓練、完成補充兵役

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「幸福來得太快！」林彥廷今日身穿帥氣西裝亮相。他表示，高中開始就設定目標，一直嚮往挑戰世界頂尖舞台，感恩惜福一路走來所有幫助自己的人，這同時也證明，自己的刻苦訓練被看見了！林彥廷說，將會帶著大家的祝福往前飛。談到未來，「今天就像是拿下了兌現夢想舞台的門票，我會更努力去把握這個機會、承接這個頭銜。」
林彥廷是今年唯一參加CBA選秀的台灣球員。林彥廷說，高中畢業後選擇進入政大，4年的收穫很難用言語形容，「感謝政大雄鷹讓我成為更好的林彥廷！」他坦言，「補足球隊需要的很困難，也真的磨練了身心，打造更全面的技術和心態。在政大四年，時時思考著個人和團隊的並進與平衡，持續蛻變。」而不只球場上的發揮，林彥廷也說，「四年在政大完整的學習，今年完成學歷，也證明天下無難事，只怕有心人！」
政大雄鷹籃球隊總教練陳子威稱讚，林彥廷是大專籃球聯賽UBA最全能的球員，過去4年，彥廷展現了強韌的意志力與追求頂尖的態度，如今獲選CBA探花，的確是眾望所歸。陳子威也說，這不僅是對林彥廷個人，也是對政大培育選手系統的肯定，期許彥廷繼續挑戰自我極限、站穩腳步。
確定將離開台灣、挑戰CBA舞台，林彥廷坦言，現在滿是興奮和期待，「因為打主客場，有機會遇到同樣來自台灣的前輩！」他也說，「大陸幅員廣闊，氣候變化下，身體如何調整，以及激烈對抗下的身體負荷，未來我都需要更嚴謹管控。」彥廷特別提到，「林庭謙學長是很棒的學習對象，感謝他給我很多建議，還有在訓練方面以身作則。」
在今日CBA選秀後，林彥廷與政大雄鷹總監孫秉宏將在與球隊討論合約細節後，先回台灣持續個人訓練，也將完成補充兵役程序，「當然一定要好好陪陪家人！」