滿足停車需求　中市6場鐵路高架橋下停車場

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交通局長葉昭甫指出，為改善鐵路沿線停車需求不足的問題，市府積極整合周邊交通運輸及停車空間，並協助台鐵局委託廠商加速鐵路高架下方空間開闢停車場作業，全線規劃26場停車場，共可提供2,354格汽車、1,274格機車格位，目前並已核准豐原停1&2、潭子停9、精武停22、台中停25、五權停28、大慶停29等6處停車場登記證。
台中市停車管理處表示，台中鐵路高架化後，原有鐵道下的空間成為可規劃運用的新生地，持續核准的6場鐵路高架橋下空間停車場，分別為豐原停1&2(南陽路488巷-南陽路)可提供48席小型車位、機車122席機車位；潭子停9(人和路-雅潭路)可提供138席小型車位、機車102席機車位；精武停22(東光路-十甲路)可提供80席小型車位；台中停25(建成路-進化路)可提供32席小型車位；五權停28(美村路二段-建國南、北路二段)可提供82席小型車位；大慶停29(西川一路-東興路一段)可提供83席小型車位、機車109席機車位，合計6場可提供463席小型車位、333席機車格，將可挹注當地的停車空間。
停管處指出，這6場鐵路高架橋下空間成功活化的停車場站，分別緊臨大慶車站暨捷運綠線轉乘站點、大慶觀光夜市、中山醫學院、大慶商圈、豐原太平洋百貨及豐原廟東夜市，適時提供在地及外來民眾停車需求，無論是停車轉乘、或是到周邊逛街、就醫等都更為便利，同時達到活化土地空間及活絡地方經濟發展之目的。
交通局強調，台中市鐵路高架橋下沿線規劃26場停車場，將持續協助台鐵局及其委外廠商儘速取得停車場登記證，增加台中市停車空間供給，讓民眾停放車輛更便利。