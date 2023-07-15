CBA／「相信自己！創造故事」 　林彥廷走過傷病、打破外界質疑

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「最難的還是心理建設，還有反覆出現的自我懷疑。」林彥廷回憶那段時間並不好過，但「很幸運，和政大雄鷹一起訓練、防護，還有思必瑞特療法的功效……，真的太多要感謝的人，陪我度過那段最難熬的日子」。
過去四年政大的教育和訓練，奠定了林彥廷今日展開新旅程的基礎。林彥廷想對學弟和隊友說，「政大雄鷹是最堅強的FAMILY，我們要做的就是相信自己、相信團隊、相信政大。只要大家一起加油，雄鷹高飛沒有極限，我們可以創造出屬於自己的故事！」
林彥廷的全新旅程和故事從今日開始。這幾天在成都，林彥廷說，「很驚訝在飯店有粉絲在等我，還記得我，還告訴我說，追蹤我的Instagram已經超過五年，也喜歡政大雄鷹。更驚訝的是球迷還說，已經申請到台灣來交換學生，的好感動！」
談到CBA其他球員，彥廷笑說，「好多球員我都只聽過名字，但和長相對不起來，人看起來都很和善。特別覺得蒙古球員好粗壯，他們的手臂都比我大腿還粗！」此外，「有時候他們講話速度太快，我一下子會聽不懂，而且『ㄦ』化音實在很有趣！」
確定將離開台灣、挑戰CBA舞台，林彥廷坦言，現在滿是興奮和期待，「因為打主客場，有機會遇到同樣來自台灣的前輩！」他也說，「大陸幅員廣闊，氣候變化下，身體如何調整，以及激烈對抗下的身體負荷，未來我都需要更嚴謹管控。」彥廷特別提到，「林庭謙學長是很棒的學習對象，感謝他給我很多建議，還有在訓練方面以身作則。」