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四環黴素抗生素
兒童牙科醫師蔡宜峰說明，孩子直到 12 歲時，牙齒都還在成長，從最外層的琺瑯質，到牙本質最後到牙根，若成長過程中接觸到「四環黴素」，這個抗生素會與牙齒中的鈣質結合，最後堆積在牙齒中，才會有看起來為深色的狀況，甚至不只堆積於牙齒上，四環黴素的沉澱也可能深入骨髓。
如果四環黴素的用量過多，不僅會產生深色的結晶，也會造成琺瑯質或骨頭結構不良。蔡宜峰說明，目前醫界共識「四環黴素成分藥物不可使用於 8 歲以下兒童、懷孕中婦女及哺乳中婦女」原因就是擔心母體吸收，也會造成胎兒未來牙齒生長的狀況。
磺胺類抗生素
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿指出，磺胺類臨床用於治療腸胃道或泌尿道感染，有時也會添加進眼藥水中作為眼用抗生素，但此類抗生素不適用於有「蠶豆症」的病人。他解釋，蠶豆症患者體內缺乏葡萄糖六磷酸鹽脫氫鋂（即 G-6-PD），而 G-6-PD 功能為產生能保護紅血球的物質，但蠶豆症患者天生 G-6-PD 不足。
G-6-PD 不足，將使紅血球容易受到某些特定物質，比如磺胺類的破壞，而發生溶血，若程度嚴重，甚至可能發生急性溶血性貧血。所幸現在透過新生兒篩檢，可直接得知孩子是否有蠶豆症，知道有這樣的「體質」，就要小心避開這種對身體有危險副作用的藥物。
含鴉片類鎮咳藥（甘草止咳劑）
目前台灣所使用的鎮咳藥分為含鴉片成分與不含鴉片成分兩大類，李敏駿指出，兒科通常開立後者，前者並不適用於嬰幼兒，像是甘草止咳液是種止咳效果良好的藥水，民眾會誤以為「甘草」只是種中藥成分，再加上其為藥水，看似方便兒童服用，但李敏駿強調，甘草止咳藥水中主要的止咳成分為嗎啡，每 200CC 的藥水就含 12 毫克的嗎啡，臨床上並不會用在 12 歲以下兒童身上。
另外，停咳糖漿的主要成分為可待因，同樣隸屬「含鴉片類止咳藥」，長期服用恐有成癮風險，因此美國與台灣皆禁止用於 2 歲以下的幼兒，即便是成人也需謹慎評估是否能使用與其用量。李敏駿補充，甘草止咳劑與停咳糖漿也有副作用，使用劑量太大常見的副作用，包含有嘔吐腹瀉腸胃道症狀、影響神智、抑制呼吸、注意力不集中，有的人還會出現皮膚搔癢問題等。
吸入型與口服／針劑類固醇的不同
林口長庚醫院兒童過敏氣喘免疫風濕科主治醫師歐良修說明，一般兒童氣喘若需要長期日常保養，常以「吸入型類固醇」藥物作為保養藥物，非常安全。但口服或針劑型類固醇則不同，只用於急性氣喘發作時，且一般短期使用約 3 至 5 天就會停止，因為其劑量可高於吸入型類固醇劑量百倍，若長期使用會有產生許多副作用，包含免疫力降低、肥胖、抑制生長發育、骨質疏鬆、青光眼、白內障或多毛症等。
但是歐良修也提到，如果是自體免疫性疾病，如「紅斑性狼瘡」的病人，在醫師的指示下，長期使用口服類固醇時，則不可直接自行停藥。
為了減輕類固醇藥物長期使用的副作用，歐良修表示，需慎重調整病人藥物劑量，在最低有效劑量下控制疾病。臨床上常見的調整方向除了減少用量外，也可以減少服藥的頻率來避免類固醇副作用。比如每天使用改為 2 天使用 1 次，如此可大幅降低類固醇對內分泌、免疫系統等影響。
止吐藥 Primperan（metoclopramide 成分藥）
歐良修指出，碰到兒童嘔吐時，臨床上可能開立給兒童的止吐藥 Primperan（metoclopramide 成分藥），需特別注意劑量的正確。萬一服用過量恐影響神經系統，產生「錐體外徑副作用」。家長會發現孩子忽然活動表現與平時不同，如肌張力異常。
由於病人身軀或四肢部份肌肉持續攣縮，可能出現特殊的姿勢，如眼球上吊、不能向下望，頸向後仰，舌外伸或捲曲、牙關緊閉、嘴巴歪斜、歪頭，或身體扭曲呈現怪異姿勢，也可能靜坐不能（病人持續躁動不安、來回走動）、肌肉僵硬、臉部表情僵硬和容易跌倒等。家長若感恐慌，可帶小朋友至急診，此時給予抗膽鹼藥物，症狀能很快恢復。
其實任何藥物若要使用在兒童身上，全世界都有較嚴格的使用規範，避免輕易或過量使用。因此孩子若是生病，建議由兒科醫師把關藥劑量或種類，會比較精確，家長也較能放心。此外回家用藥過程中，也要注意妥善保存藥物及給予正確的劑量，只要不過量服用，或未經處方隨意用藥，兒童用藥也可安心無虞。
文／陳韋彤 圖／孫沛群
諮詢專家：陽明格子牙科診所院長蔡宜峰、台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿、林口長庚醫院兒童過敏氣喘免疫風濕科主治醫師歐良修
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 魔鬼藏在細節裡！5 種藥物嬰幼兒不能吃，詳解你所不知的藥物副作用