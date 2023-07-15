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國際癌症研究機構將致癌物分為 4 級，基於目前現有的科學證據之下，將阿斯巴甜歸類為可能對 2B 類致癌物，對於 2B 類致癌物定義為：對人體致癌的可能性較低，在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分，對人體的致癌性的證據有限。致癌風險等同於泡菜、手機輻射、日本血吸蟲、鉛、鎳金屬及其合金、柴油燃料、汽油等 300 多項物質或職業及行為。
甜味劑種類繁多，但為什麼這次僅針對阿斯巴甜？長庚醫院臨床毒物中心林中英博士解釋：「阿斯巴甜自 1965 年商業化以來，被廣泛使用的比較多，主要阿斯巴甜的糖分，是我們人體所感受到普通糖分 100-500 倍這麼高。」
阿斯巴甜之所以會被世界衛生組織高度關注，林中英說明：「主要是阿斯巴甜使用的原料，在我們身體經過代謝之後可能產生甲醇 、天門冬胺酸、苯丙胺酸，甲醛本來已知是致癌物質，甲醛還會進一步會變成甲酸，兩者同樣都可能有些疑慮。」
根據評估的數據表明，WHO 沒有足夠的理由改變先前對阿斯巴甜每日可接受攝入量 40 毫克/公斤體重的標準。因此，國際癌症研究機構強調：「一個人每天在標準內吃下阿斯巴甜是安全的，舉例以一個 70 公斤的成年人來說，假設沒有從其他食物來源攝取到阿斯巴甜，一罐含有 200-300 毫克阿斯巴甜的無糖軟飲料，每天需要喝下 9-14 罐以上才能超過可接受的每日攝入量。」
雖然一天要喝下十幾瓶可樂看似不可能，但林中英提到：「如果今天吃了其他含代糖的零食、甜點，又再喝了 10 瓶的可熱，阿斯巴甜的量仍有可能是會超過。」
世衛組織營養和食品安全司司長 Francesco Branca 博士則提到：「阿斯巴甜評估表明，雖然安全性並不是常用劑量的主要問題，但已經描述了潛在的影響，需要通過更多更好的研究來調查。」
參考資料：Aspartame hazard and risk assessment results released
諮詢專家：長庚醫院臨床毒物中心林中英博士
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： WHO將甜味劑「阿斯巴甜」納入第2級致癌物！代糖飲料一天不超過9罐