日本「神級混血美少女」瀧澤蘿拉合體鄭家純！與女神合照機會曝光
退役日俄混血女優瀧澤蘿拉有「白色妖精」、「神級混血美少女」之稱，她8月確定來台灣出席「TRE台北國際成人展」並與鄭家純合體，在亞洲最大寫真平台「JVID」活動舞台與粉絲相見歡，舉辦「JVIDＸ純色寫真見面會」。此活動僅限額300份，幸運粉絲除了可獲得蘿拉簽名海報一張，還能與女神一同合照，千萬不要錯過。
記者郭佩蓉/綜合報導
相隔三年終於等到「TRE台北國際成人展」強勢回歸，這次主辦方特別邀請蘿拉來台宣傳，並與純色品牌創辦人鄭家純，聯名推出蘿拉「JVIDＸ純色寫真」，兩位絕世級女神強強聯手將一同登台舉辦見面會，自8月4日起一連3天現身亞洲最大寫真平台「JVID」活動舞台，分享大尺度寫真的拍攝過程，並與粉絲近距離互動。
蘿拉「JVIDＸ純色寫真」線上寫真自14日開賣，只要在8月3日前購買寫真的粉絲，就有機會在「TRE台北國際成人展」當日上午10點至JVID服務台兌換限量活動資格卡，每日僅100位名額，而幸運獲得資格卡的粉絲，則需在活動前 30 分鐘前至JVID舞台旁排隊依序入場。
事實上，蘿拉去年曾和網紅「Molly翎熹」，也就是現任嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」合拍影片，助攻田慎節順利當選，兩人並一起在嘉義市圓環發送500份雞排謝票，引發關注話題。這次蘿拉再與純色品牌創辦人鄭家純合作，更是讓老司機們鎖定活動，不容錯過。