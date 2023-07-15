《不可能的任務7》狂飆1.4億！阿湯哥「火車驚險特技」祕辛全曝光

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拍攝那場火車的戲分不但非常複雜和困難，而且要找到一列能夠用來拍攝電影的火車幾乎是「不可能的任務」。但是很幸運的是，劇組能夠使用一列挪威的火車，事後證明是拍攝這場戲的最佳選擇。那列火車長達40米，在兩座小鎮之間行駛，會穿越美到令人屏息的鄉間風景。劇組還特地打造了一個特效蒸汽火車頭，能夠在鐵軌上面行駛，另外也找來具有歷史性的火車車廂，工作團隊把這些車廂重新布置成「東方列車」的樣貌。
阿湯哥表示：「我和老麥（導演）兩個人小時候都很迷火車。」片尾動作戲中，阿湯哥在疾駛的火車車頂和對手展開激烈的打鬥，也會在車廂內抵抗失重的狀態，最後則要在整列火車從被炸毀的橋梁邊緣往下墜落的時候，竭盡全力從一節車廂逃到另一節車廂。
海莉艾特沃形容：「有一度有一節車廂是完全垂直地懸吊在懸崖邊緣，我和湯姆必須奮力攀爬上一節又一節的車廂，同時又有一大堆東西從我們旁邊掉下去。」她笑著補充說：「我根本就不必發揮任何演技。」海莉艾特沃記得在拍攝這場吊掛在車廂內的戲之後，有人把一小盒巧克力遞給她，阿湯哥也很擔心她不斷重複演出這場高難度的特技動作戲會引起她的腎上腺疲勞。海莉艾特沃說：「我把那盒巧克力一把抓過來然後狼吞虎嚥地吃掉之後就說：『我做得到！』」
此外，阿湯哥飾演的伊森韓特、伊塞莫瑞飾演的蓋布瑞，這兩個死對頭之間激烈的打鬥戲，他們必須在冰冷的天氣中，以時速超過96.5公里疾駛的火車車頂上演超高難度和極度危險的特技動作戲。《不可能的任務：致命清算 第一章》全台熱映中。