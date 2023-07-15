CBA／林彥廷為何放棄台灣職籃選秀、挑戰旅中？陳子威：位置飽和

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為何放棄台灣職籃？同位置競爭激烈 大膽嘗試海外機會
在P.League+選秀前，林彥廷毅然選擇退出，讓外界頗感意外，陳子威表示，後者一直想嘗試旅外，其人格特質也享受挑戰那種不被外界看好、證明自己的感覺，因此在UBA受傷、國手選拔等等的不順，也成為前者的一個動力。
「我們之前有去北控試訓，他當時狀態不錯，對方也很賞識。彥廷在和我討論後，我們評估國內在他這個位置上，有蠻多優秀的選手，以他的身高來看，實際上有點飽和了，反而在中國大陸這邊，他這種類型的球員比較特殊，無論是身體素質、爆發力，還有球商都佔有一些優勢。」
陳子威指出，在台灣籃壇，小個子球員競爭十分激烈，林彥廷進去之後要打後場，會稍微辛苦一些。因此他們考慮後，決定去尋找一些海外機會，之前也有去日本B聯盟嘗試，但最終在北控試訓結果不錯，對方也給出十足熱誠來歡迎他。
林彥廷能打多個位置 能否將劣勢化為優勢將是未來重點考驗
從高中在能仁家商打球開始，林彥廷出色的體能、壯碩的體型、後衛般的意識，就吸引了外界對其未來發展的很多討論。也對這樣一名球員未來能發展成什麼樣的類型、達成什麼樣的高度感到好奇。
進入到政大後，陳子威選擇讓其自由地去發展自身優勢，在場上能兼打1-4號，從守刁鑽後衛、到頂外籍生，空切內線暴扣到快攻處理球，都難不倒他。不過也不是沒有質疑的聲音，其中最多的當然就是投籃問題，畢竟在現代籃球中，外線是後衛最重要的必備武器。
陳子威相信林彥廷未來勢必得去加強這一塊，但也認為他在CBA最重要的還是要相信自己的能力、以及自己在這些年來的體系訓練，「他到CBA後，勢必要參與球權處理，大學期間打雙能衛的經歷，可以幫助到他。彥廷有得分能力，防守端可以守小外援，北控看上他在位置上的靈活性，調度上可以扮演球隊輪換上的一個活棋。」
「現在，他需要把投籃把握度提高，我相信只需要一些時間去適應強度——應該不用太長。」陳子威說，現階段自己就只能鼓勵林彥廷勇敢去挑戰自己，相信他能取得進步和成長，「他要相信自身能力和曾經接觸的基礎養成，他真的必須要相信自己。」