歌后A-Lin圓夢的5件事！愛唱歌險斷送父女情　盜壘王老公鼓勵追夢

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A-Lin從小愛唱歌，10幾歲就開始參加比賽、兼職駐唱，甚至想休學專心演藝事業，但當警察的爸爸希望她繼承衣缽，多次阻止她當歌手，甚至一度氣到要和她斷絕父女關係，大吼「如果妳要唱歌，就不要出現在我面前」，決定開車把她接回老家高雄，讓就讀中華醫專的A-Lin每天通勤1個多小時到台南讀書，沒想到她還是偷偷去駐唱，激發出自己對唱歌的熱愛，堅定了走演藝事業的決心。
金曲獎樂當追星族 最愛港星杜德偉
A-Lin歌聲動人，2006年發行首張專輯《失戀無罪》後，隔年就入圍金曲獎最佳新人，之後成為典禮常客，入圍5次最佳女歌手，她在受訪時談及入圍心情顯得相當興奮，透露自己曾是追星族，從小就愛偶像杜德偉，「我以前最常去金曲獎的頒獎典禮追星，看著星光大道時覺得每位藝人都好美，我也好想參加，這個夢想，一直都沒有變」，沒想到自己出道沒多久，也成為星光大道的一道風景，美夢成真的感覺，讓她感受到獲得肯定。
嫁給盜壘王黃甘霖 老公支持讓她無後顧之憂
A-Lin的美聲吸引無數粉絲，其中一位就是前職棒選手老公黃甘霖，妻子還未成名前，他就因女方歌聲吸引一見鍾情，努力展開追求，兩人祕密交往多年，黃甘霖以「妳唱歌賺很多錢，但感情生活不能是空洞，就讓我來彌補這個洞」一番話，打動了A-Lin的心，2007年雙方決定結婚生子，當年產下女兒黃喬毓。
A-Lin出道當歌手，宣傳生活相當忙碌，無法專心照顧小孩，常和家人過著遠距離生活，黃甘霖沒有抱怨，反而鼓勵老婆勇敢追夢，自己則和岳父母一起負擔帶孩子的責任，讓太太擁有自己的舞台，並多次現身演唱會為愛妻鼓勵打氣，儘管2015年A-Lin參加《我是歌手3》後暴紅，傳出夫妻聚少離多鬧婚變，但A-Lin否認謠言，金曲慶功時以「愛在心裡口難開」形容夫妻感情。
參加《我是歌手》暴紅 身價漲了3倍
A-Lin是實力派唱將，2015年受邀參加中國選秀節目《我是歌手3》，以原住民特色與堅強歌聲實力一路挺進到決賽，和當地歌手韓紅、李健等人競逐冠軍，表現驚豔眾人，可惜最後只奪下第6名，讓粉絲和音樂人許常德為她抱屈。不過，A-Lin在節目展現渾厚又高亢的歌聲，唱起情歌動人無比，身價因此暴漲，在大陸每場商演價碼飆漲3倍，1場要價近200萬元台幣，當年16場邀約加上兩支代言、台北小巨蛋兩場演唱會，快速進帳4200萬元，終於嘗到走紅滋味。
為當歌手努力減肥 遭遇生涯低潮期
身高168公分的A-Lin，自稱是易胖體質，人生巔峰時高達81公斤，為了維持藝人完美身材，出道後努力瘦身，曾被公司逼迫減肥，每天進公司都得量體重，一度瘦到49公斤，卻讓她內心很不快樂，自認失去自信遭遇低潮期，這幾年星海浮沉，面臨唱片公司「愛貝克思」裁撤華語部，A-Lin復胖到65公斤，身形又變得大隻。
今年她參加《乘風2023》勁歌熱舞，實施少鹽少油清淡飲食，並戒掉喝酒習慣，再度鏟肉5公斤，臉蛋小了一號，她回顧起出道至今的艱辛，「雖然那段過程想起來有時候會覺得很辛苦，但都是一種經歷，看到現在自己的樣子，會覺得以前各種時期的自己好厲害」。在金曲獎頒獎典禮獲獎的那一刻，A-Lin感動爆哭，並霸氣地說「無論高矮胖瘦，我就是我」，展現天后般的滿滿自信。