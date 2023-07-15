遭網友誆投資古董高獲利老梗 湖內警緊急阻詐160萬
高雄路竹1名王姓女子日前加入社群媒體認識網友，該網友遊說其加入古董買賣社團，可投資價值不斐或稀奇少有的古董，經轉賣可獲取高額報酬，正當王女周二在銀行要轉匯160萬給網友時，巡邏警網趕赴到場後，果真發現是常見的詐騙手法「高獲利類型投資詐欺」，經多方告誡後，及時阻止王女匯款160萬，成功阻詐保住民眾血汗財產。
記者郭凱杰／高雄報導
湖內分局路竹分駐所警員蔡承璋、警員邱振維7月11日13時許執行勤務時，接獲轄區銀行行員稱王姓民眾(49年次、女) 疑似遭詐騙打算匯款新臺幣160萬元給網友，巡邏警網趕赴到場後，初步先了解王女匯款動機，並徵得同意下，見網友與王女間互動對話，果真發現她落入了「高獲利類型投資詐欺」詐騙陷阱。
湖內分局表示，「高獲利類型投資詐欺」初期給予投資者些許利益甜頭，待吸金達到一定飽和點就宣布倒閉潛逃。王女聽聞後恍然大悟驚覺受騙，真的只差一步就將160萬送給詐欺集團，保住血汗積蓄後由衷感激的向員警道謝。
分局長陳楨筌表示，詐騙集團手法不斷翻新，小心求證為防止詐騙的不二法門，政府也推動「打詐綱領1.5」，由內政部作為國家打詐隊的中心，配合通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及法務部等部門，從識詐、堵詐、阻詐、懲詐四方面著手，透過強化民眾反詐意識，減少詐騙資訊流通，以健全法制加強打擊詐欺犯罪，全方位保護民眾的財產安全。