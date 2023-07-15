比五月天門票難買！陳耀訓蛋黃酥7/19預購 沒搶到用「這招」補救
中秋節將至，又是吃月餅的時候。對於台灣人來說，蛋黃酥更是近幾年熱銷商品，「陳耀訓·麵包埠」的蛋黃酥更是創下秒殺業績，率先預告將於7月19日開放網路預購。而另一家人氣也很旺的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」的蛋黃酥等月餅，則將於7月24日開放預購。
記者葉盛耀/綜合報導
「陳耀訓·麵包埠」推出的蛋黃酥，素有「蛋黃酥界的愛馬仕」美譽，每年有兩檔時段販售，每次只要一開賣必定造成秒殺，還被網友們說「比五月天演唱會門票還要難買」。此次將於7月19日中午12點半起啟動中秋節「紅土蛋黃酥」預購，售價比照往年一樣是10入要價980元，並無調漲。而唯一銷售管道僅是拓元售票系統，陳耀訓的蛋黃酥標榜選用紅土醃漬鹹蛋黃、減醣豆沙及丹麥冠軍奶油Lurpak，技法繁複，也因此成就出香、酥、化口與鹹甜平衡的超火蛋黃酥。
值得注意的是，本次預購提貨時間為8月1日至9月29日，取貨地點就在台北敦化北路上的陳耀訓·麵包埠門市，每人限購5盒，無宅配，需到店取貨。因為每次總是秒殺，讓許多人哭喊訂不到，業者對記者透露「補搶」秘笈，即是因為開賣當下須刷卡付款，若是當天中午13:00之前刷卡失敗之訂單，會陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，未於繳款期限內完成付款者，該筆訂單就會被取消，而根據拓元系統設定的習慣，通常繳款期限是1小時內或2小時內，也許沒搶到的消費者可於此時再上網訂購，可能有機會可以搶到。
至於同樣高人氣的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」也宣布，7月24日12:00開始於官網開放預購，8月25日至9月25日開放門市自取與宅配運送服務；而9月26日至10月1日僅供現場自取。法朋的蛋黃酥黃金比例為 40%酥皮、40%紅豆餡、20%蛋黃，嚴選來自屏東的鹹蛋黃、嘉義洲南鹽場海鹽，以及來自丹麥LURPAK的天然奶油，加上日本熊本麵粉製成酥皮。「經典蛋黃酥禮盒」9入售價 880 元。法朋另還有「欣葉聯名雙饗禮盒」、「法式果醬夾心酥禮盒」與「經典鐵盒餅乾禮盒」。