NBA／Brown被爆可能簽史上最大合約！總額破91億、最後一年達21億
Jaylen Brown似乎已經準備好要和波士頓塞爾提克達成續約協議，根據ESPN知名記者Adrian Wojnarowski在節目中的說法，NBA史上最昂貴的合約很可能將就此誕生，總價可能高達3.04億美元（約91.5億台幣），而在合約的最後一年將達到讓人瞠目結舌的7000萬美元（21.07億台幣）。
記者黃建霖/綜合報導
Wojnarowski表示目前Brown和塞爾提克暫停了合約協商，因為他要以NBA球員工會副主席參加活動，「還需要花一些時間，Jaylen一直在與Brad Stevens及塞爾提克協商，他將前往海外參加一項活動，等到回來時他們會再重新交談，還有時間可以完成。」
在報導中指出，雙方在談的是一份NBA史上前所未見的合約，總金額將達到3.04億美元，而且在合約最後一年，Brown的薪資可能將飆破7000萬美元。
「這並不是簡單的『我們要給他多少，是不是出頂薪』等等，這還涉及到交易保證金、球員選項、何時付款等細節，需要討論的事不僅僅是Brown他能拿多少而已。」Wojnarowski如此說道。
《波士頓環球報》記者Adam Himmelsbach此前報導，塞爾提克和Brown皆不急於完成Brown的提前續約事宜，因為距離10月份的最後期限還有幾個月的時間。
Brown曾2次入選全明星賽，並在2022-23賽季首次入選NBA最佳陣容，這使他有資格獲得超級頂薪合約。上賽季場均26.6分6.9 籃板3.5助攻1.1抄截，投籃命中率為49.5%。