諾蘭《奧本海默》5分鐘超長片曝！席尼墨菲完美詮釋矛盾內心世界
由克里斯多夫諾蘭自編、自導的《奧本海默》，是一部採用「IMAX膠卷攝影機」拍攝的史詩鉅片，昨（14）日釋出長達5分鐘的搶先看片段。觀眾將看到一個謎一般的男人羅伯特奧本海默（席尼墨菲飾演），是如何陷入自相矛盾的困境，他為了拯救這個世界，必須先冒著可能毀滅「它」的極大風險。席尼墨菲在片中展現驚人演技，完美詮釋奧本海默複雜又矛盾內心世界。
記者黃雅琪/綜合報導
《奧本海默》豪華演員陣容包括：席尼墨菲飾演「羅伯特奧本海默」、金球獎得主艾蜜莉布朗飾演生物和植物學家「琪蒂」，同時也是奧本海默的妻子、奧斯卡獎得主麥特戴蒙飾演曼哈頓計畫的負責人「萊斯利格羅夫斯」、小勞勃道尼飾演美國原子能委員會主席「路易斯史特勞斯」、奧斯卡獎入圍者佛蘿倫絲普伊飾演精神科醫師「瓊塔特洛克」、喬許哈奈特飾演美國核子科學家「歐內斯特勞倫斯」。其他卡司還有，凱西艾佛列克、雷米馬利克、肯尼斯布萊納、傑森克拉克等人。
導演諾蘭表示：「席尼墨菲飾演的奧本海默絕對是整部電影的核心角色，但是我也知道他需要有一群演技精湛的優秀演員支持他、挑戰他和激勵他。出現在這部電影中的角色實在是太多了，所以每一個角色都必須具有極大的獨特性和可信度。」
席尼墨菲認為：「其實這部電影中的每一個人都不是簡單的人物！擁有這麼聰明的頭腦和這麼高的知識可能是一種沉重的負擔，那種絕頂天才的頭腦和我們這些凡夫俗子是完全不同的層次，然而他們也就必須面對私生活上和道德上的複雜性和各種艱難的挑戰。」
席尼墨菲透露，詮釋「奧本海默」最難的地方在於：「藉由這個故事刻劃奧本海默在道德上的心路歷程，因為他在跌宕起伏的一生中，必須面對許多道德上的難題，比如說他在擔任曼哈頓計劃負責人的時候，他的道德立場究竟是什麼？而在二次大戰結束的許多年後，他對於核能政策又採取了什麼樣的立場？以及他隨著時間而改變的立場，又是如何和其他人產生衝突？」
為了準備演出這個角色，席尼墨菲詳讀了《美國普羅米修斯》這本傳記以及其他相關書籍，並且看了許多奧本海默發表演講和接受訪問的影片。他和導演諾蘭以及服裝設計師愛倫米蘿妮克一起塑造奧本海默獨特的造型，席尼墨菲說：「我並不想要模仿羅伯特奧本海默，而是透過史料和克里斯在劇本中對他的刻劃，捕捉到奧本海默的精髓。」《奧本海默》7月21日全台上映。